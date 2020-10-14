Петросян был против: Звезда "Кривого зеркала" похудела на 40 кг после уменьшения желудка

Юморист Александр Морозов стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Актер предстал перед зрителями, и те его едва узнали. Он сильно похудел.

Александр Морозов прославился благодаря образу толстого весельчака с длинными светлыми кудрями. Артисту не раз доставались даже женские роли, в которых тот выглядел, по мнению многочисленных поклонников, особенно очаровательно и забавно.

Между тем при росте 164 см вес артиста составлял 140 кг. Такой вес стал негативно сказываться на здоровье, и тогда Александр Морозов принял решение похудеть. Однако о том, чтобы заняться спортом или сесть на жесткую диету, даже речи не шло.

"Признаюсь, я очень ленивый человек. Худеть в спортзале и сидя на диетах – совсем не для меня, поэтому мне сделали гастрошунтирование. Это обратимая операция, при желании можно вернуть первоначальный объем желудка, и я снова стану толстым", – сообщил Александр Морозов.

Артист высказал предположение, что таким образом резко сбросили вес многие представители отечественного шоу-бизнеса, вот только не у всех нашлось мужество в этом честно признаться. "Большинство звезд, которые в прошлом были очень большими, наверняка, сделали эту операцию, просто врут, что похудели с помощью спорта и диет. Думаю, что своим враньем они только вредят людям, которые хотят худеть", – высказал мнение юморист.

Александр Морозов признался, что давно мечтал похудеть, но многие коллеги, в том числе и прославленный артист Евгений Петросян, отговаривали его от этого. Они считали, что с потерей веса исчезнет и очарование актера. К счастью, этого не произошло.

Зато с ним случилось другое несчастье – из-за язвы желудка у него открылось кровотечение. "Как-то сел за стол и очнулся на полу, стало очень страшно, позвонил друзьям. Они отвезли меня в больницу, где меня еле откачали. Я выпивал, курил, вот и заработал себе болезнь. Сам виноват. Но это был полезный опыт, ведь я посмотрел на жизнь другими глазами!" – сделал вывод артист.