Подругу Билана госпитализировали из-за разрыва грудного импланта

Телеведущая Ольга Рудыка, снявшаяся в клипе на песню Димы Билана "Малыш", обратилась к медикам из-за боли в груди. Оказалось, один из имплантов разорвался.

На пластическую операцию Ольга решилась в 2013 году. Тогда ее не устраивал второй размер груди, поэтому увеличила ее с помощью имплантов. Недавно девушка начала чувствовать легкую боль в груди, но она не придала этому значения.

По словам Рудыки, бюст выглядел нормально. Только благодаря УЗИ удалось выявить пятна в области груди. Это очень испугало Ольгу, поэтому она обратилась к врачам, которые и обнаружили разорвавшийся имплант.

Операция прошла хорошо. Телеведущая больше не испытывает дискомфорт. Сейчас она лишь жалеет, что прибегала к пластической хирургии. К слову, грудь – это единственная часть тела, которая до недавнего времени была у нее неестественной. "Столько стресса из-за нее перенесла. И главное, зачем? ", – спрашивает себя Ольга.

Рудыка призвала девушек, мечтающих изменить свою внешность, отказаться от этой затеи. При этом она понимает, что пластические операции делают не только ради эстетики, но и здоровья. "В остальных случаях – 100 раз подумайте, перед тем как ложиться под нож!", – сказала телеведущая.

Напомним, с аналогичной проблемой сталкивалась Лера Кудрявцева. В прошлом году она перенесла операцию по удалению разорвавшегося грудного импланта. Инородное тело несколько лет доставляло дискомфорт телеведущей.