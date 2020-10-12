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Шоу-бизнес
Кризис не помеха: Билан о скупке элитной недвижимости в разных городах

Кризис не помеха: Билан о скупке элитной недвижимости в разных городах

Фото: Дни.ру
Дима Билан – один из самых востребованных и состоятельных артистов нашей эстрады. Поэтому проблем с недвижимостью у него нет. И, как признался певец за кулисами конкурса "Детская Новая волна" в "Артеке", не против был бы увеличить число собственных квадратных метров.
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"Я один живу и работаю в семи комнатах, и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку", – говорил профессор Преображенский в булгаковском "Собачьем сердце". А 38-летний Дима Билан желал бы иметь домик на малой родине.

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

"Я бы хотел купить домик высоко в горах где-то в родной Карачаево-Черкессии, в Приэльбрусье, – признался музыкант. – Я бы нанял человека, который бы смотрел за ним, и приезжал туда просто набираться сил. Для родившегося в горах человека иметь такое место силы очень важно".

Напомним, Дима Билан недавно купил дом в Серебряном бору. Цена коттеджей в поселке начинается от 4,5 миллионов долларов и доходит до 25 миллионов. Точную стоимость покупки певец не озвучил, но говорит, что суммы там не такие страшные, как пишут журналисты. "Прежде у меня был темный дом, где внутри было много дерева, паркет, а теперь захотелось что-то светлого, – улыбается счастливый обладатель элитных "квадратов".

Старый дом, о котором говорит певец, расположен Рассказово неподалеку от Боровского шоссе. Исполнитель купил здесь 24 сотки земли и за три года построил коттедж из двух этажей общей площадью около 400 метров.

Есть у Димы роскошные трехкомнатные апартаменты площадью в 100 "квадратов" на улице Новопесчаной близ станции метро Полежаевская. По словам певца, он копил на эту квартиру 10 лет. Элитный дом имеет свой подземный паркинг, на территории круглосуточное наблюдение.

Автор: 12 октября 2020, 13:30
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