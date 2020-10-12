Кризис не помеха: Билан о скупке элитной недвижимости в разных городах

Дима Билан – один из самых востребованных и состоятельных артистов нашей эстрады. Поэтому проблем с недвижимостью у него нет. И, как признался певец за кулисами конкурса "Детская Новая волна" в "Артеке", не против был бы увеличить число собственных квадратных метров.

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