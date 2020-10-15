Заявление Димы Билана породило ложь

В последнее время от "Союзмультфильма" поступает много новостей. Например, недавно общественность узнала, то в новых сериях "Ну, погоди!" Волк заговорит голосом Гарика Харламова, а Зайца – Дмитрия Хрусталева. На днях журналисты рассказали, что Дима Билан озвучит крокодила Гену в грядущем мультфильме.
СМИ сообщили об этом после того, как певец опубликовал видео в своем инстаграм-аккаунте. Победитель "Евровидения-2008" спел строки: "К сожалению, день рождения только раз в году", а также предложил угадать, какую песню для "Союзмультфильма" он записывает.
Студия поспешила опровергнуть слух о том, что крокодил Гена заговорит голосом Билана. Представитель "Союзмультфильма" сообщил: певец лишь примет участие в онлайн-концерте, во время которого будут исполнены и другие популярные композиции из мультфильмов.
Полнометражная картина про Чебурашку увидит свет лишь в 2022 году. Сначала зрителям покажут "Ну, погоди!". Напомним, что в 2018-ом "Союзмультфильм" представил новые серии "Простоквашино". Персонажей мультфильма озвучили Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, Юлия Меньшова и другие знаменитости.
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