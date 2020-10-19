Покалеченную любовницу парализовало в результате потасовки с Алибасовым

Некогда подруга и даже, по некоторым данным, любовница Бари Алибасова Ляна Фридман в откровенном интервью заявила о желании упечь за решетку скандально известного продюсера. У них случилась потасовка на шоу, в результате которой женщину даже парализовало.

Инцидент случился на шоу "Пусть говорят" чуть более года назад, но лишь сейчас Ляна Фридман решила предпринять серьезные действия по отношению к Бари Алибасову. На съемках шла речь об отравлении продюсера средством для прочистки труб.

Но речь зашла и о супруга Бари Алибасова, актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ляна негативно отозвалась об артистке. Она не исключила, что к несчастью, случившемуся с продюсером, его жена может иметь прямое отношение. Дескать, не просто так Федосеева-Шукшина была несколько раз замужем. В какой-то момент Алибасов не выдержал, подскочил к Фридман и, схватив ее за голову, с силой тряхнул. Ляна же встала и вышла из студии, параллельно кому-то звоня.

Сейчас женщина объяснила, почему только сейчас решила дать делу ход. Оказалось, она несколько месяцев провела в больнице, у нее парализовало правую сторону лица. Ляна восстанавливалась в санатории в Кисловодске. А тут еще и пандемия коронавируса. В общей сложности, лишь спустя почти год Фридман решила обратиться к адвокатам за помощью.

"На передаче Бари Алибасов не по-мужски повел себя. Я не ожидала! Все мое внимание было направлено на ведущего. Бари подошел как-то сбоку. Подкрался и ударил. Я думаю, он хотел сделать шоу из этого", – высказала мнение Ляна.

Она объяснила, что так растерялась, когда Алибасов на нее напал, что даже не смогла сразу отреагировать. По словам пострадавшей, если бы она хотя бы предполагала, что продюсер на нее набросится, то была бы готова отразить атаку. "Сняла бы эти каблучищи 15 сантиметров и продырявила бы ему мозг!" – воинственно объявила Ляна.

Фридман не исключает, что Алибасов мог обидеться на нее потому, что в свое время проигнорировала его просьбу купить его жене Лидии Федосеевой-Шукшиной. "Когда ограбили Лидию Николаевну, Барик передал мне записку, там были указаны цвет, модель, размер, мех… Странно, что грабители взяли не рукописи Шукшина, а шубу!" – отметила Фридман.