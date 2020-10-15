Счастливая невеста: 82-летней Федосеевой-Шукшиной шьют свадебное платье

"Молодая была уже немолода. Ей было не меньше тридцати пяти лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, нос – обухом, расписные щеки и мощный затылок", – это описание мадам Грицацуевой из романа Ильфа и Петрова "12 стульев" вполне подходит и для рассказа про 82-летнюю Лидию Федосееву-Шукшину.



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