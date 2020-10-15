Счастливая невеста: 82-летней Федосеевой-Шукшиной шьют свадебное платье

После громогласной победы в суде над Бари Алибасовым Лидия Федосеева-Шукшина собирается сменить амплуа. 82-летняя актриса готовится выйти на подиум и представить коллекцию именитого дизайнера.
"Лидия Николаевна после победы в суде находится в прекрасном настроении, – рассказала "Дни.ру" модельер Аника Керимова. – Она рада, что правда восторжествовала и квартира вновь вернулась к ней. Я вчера разговаривала с представителями Лидии Николаевны, они хотят, чтобы наша легендарная актриса стала моделью и представила коллекцию одежды. Я считаю, что она с этой задачей справится просто на отлично. Лидия Николаевна – пример для многих женщин. Она всем своим видом показывает, что и в 82 года можно выглядеть роскошно. Федосеева-Шукшина всегда славилась отменным вкусом. Для любого дизайнера за честь с ней поработать. Я вижу ее в образе княжны".
Аника слышала о новом фаворите Федосеевой-Шукшиной. На днях легендарную актрису заметили в одном из столичных кафе в компании симпатичного молодого человека, который годится ей в сыновья. Соседи звезды уверяют, что они часто замечают этого мужчину: тот регулярно навещает звезду.
"А что плохого в том, что у Лидии Николаевны появился новый кавалер? – задает риторический вопрос Аника. – Такие женщины, как она, не должны быть одни. Я верю, что этот мужчина поможет ей забыть все перипетии отношений с Алибасовым. Ее адвокат и мощная поддержка Юлия Вербицкая говорит, что сейчас она начинает приходить в себя после отношений с Бари. Когда Федосеева-Шукшина вновь соберется замуж, я готова шить ей свадебный наряд. Это будет красивый белоснежный костюм с мехом. Лидия Николаевна должна быть королевой не только в жизни и в кино, но и на сцене".
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