Валерию закидали камнями из-за жестокого убийства животных

На днях Валерия опубликовала в "Инстаграм" фотографию, на которой позирует, завернувшись в белый плед из натурального меха. Предвидя негативную реакцию подписчиков, артистка отметила, что вещь, которой она укрылась. принадлежит друзьям.
Как считают некоторые пользователи Сети, певица сама навлекла на себя гнев. Мол, если бы артистка не завела разговор на эту тему, никто не заметил бы, что плед сделан из меха убитых животных. Но Валерия, видимо, была уверена: перепалки не избежать.
Подписчики упрекали артистку за то, что она поддерживает убийство животных. Якобы у нее есть одежда и аксессуары, сделанные из натуральной кожи и меха. Супруга Иосифа Пригожина поспешила отметить, что практически не носит такие вещи, потому что не стильные. "Полегче в выражениях, если серьезно. Где много мехов-то у меня увидели?", – ответила она одному из фолловеров.
Валерия надевает меховые вещи лишь в сильный холод, чтобы не заболеть. Она считает лицемерами людей, считающих жизнь животного важнее человеческой. Любопытно, что вскоре артистка удалила часть негативных комментариев.
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