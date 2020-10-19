Собчак не сдержала эмоций из-за беременности от шамана

Звезда Versus Battle, поэтесса Марина Кацуба, случайно забеременела от перуанского шамана. На новость неожиданно отреагировала журналистка Ксения Собчак.

Неизвестно, откуда Марина узнала пол ребенка, а также дату и время появления его на свет, но она все-таки сообщила: мальчик родится в 7:40 22 июня. Кацуба уверена, что сын будет большим человеком.

Интимная связь с шаманом была мимолетной, призналась Марина. Поэтому она не могла ожидать, что забеременеет от него. Также девушка рассказала, что отец ребенка не рад произошедшему. Мужчина прекратил общение с ней.

У Кацубы есть любимый человек, который, по всей видимости, простил измену. Несмотря на поддержку близких, девушка подавлена. Она не имеет хорошего постоянного дохода. Марина зарабатывает разовыми выступлениями и продажей сборников стихотворений.

"И вот я лежу и реву. И чувствую себя настолько слабой и уязвимой, что обращаюсь к вам за поддержкой", – написала она в "Инстаграм".

Пользователи Сети ожидаемо раскритиковали девушку за поступок. По их мнению, нельзя так относиться к своей жизни. Одна из немногих поддержала Марину Анфиса Чехова. Телеведущая призвала будущую маму отказаться от проклятий в адрес отца ребенка. "Все для чего-то делаем друг другу плохо и хорошо", – поделилась размышлениями знаменитость.

Ксения Собчак поделилась новостью о беременности Кацубы в своем телеграм-канале. Журналистку лишь рассмешила история Марины. "Ор дня", – коротко написала телеведущая.