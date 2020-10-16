"Как ты это сделал со мной?!": Богомолов сотворил с Собчак невообразимое

Собчак адекватно относится к своей внешности и экспериментам в работе. Несмотря на то, что журналистка не умеет петь и танцевать, она с интересом берется за это и потом высмеивает себя. Также было и с ролями в кино. Ксения снялась во множестве фильмов, но ни в одном из них она не раскрылась как хорошая актриса.
В прошлом году Богомолову удалось уговорить супругу на серьезную роль. Собчак сыграла бизнесвумен с тяжелой судьбой в сериале "Хороший человек", режиссером которого выступил Константин. Посмотрев премьерные серии, Ксения была шокирована: "Я реально не узнаю себя в гриме".
Журналистка призналась, что никогда не принимала участие в чем-то подобном. Чтобы поклонники смогли оценить перевоплощение, Собчак разместила отрывок из сериала. В кадре разворачивается диалог между героиней Ксении и главным персонажем.
"Не знаю, как ты (Константин – Прим. ред.) это сделал со мной", – удивляется Собчак.
По мнению зрителей, Ксении удалось прочувствовать напряженность беседы и передать атмосферу. В таком амплуа телеведущую сложно было представить, отметили они. "Вы так хорошо передали своей игрой все переживания бедного ребенка, которого обидел отец", "Очень сильно!", – написали поклонники.
Напомним, в сериале "Хороший человек" также снялись Никита Ефремов, Юлия Снигирь, Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Игорь Гордин и другие. Заключительная серия была показала зрителям накануне.
Популярные темы форума
А вы бы хотели родиться мужчиной?
Подруга ходит по свалкам и мусоркам!
Стоит ли отдавать дочь на гимнастику?
обида на мужчин и рак груди
Замуж не зовет спустя 7 лет отношений
отослала сына
Где находится аппендикс?
Стоит ли убирать зуб мудрости
Справедливость есть ?
Лидия Федосеева-Шукшина отсудила свою квартиру. Что будет дальше?