"Как она задолбала!": недовольная Дубцова раскричалась из-за Гагариной

После известия о расставании Полины Гагариной с мужем в Сети ходят самые разные слухи о новом мужчине артистки. Своим мнением поделился известный продюсер.

Продюсер Олеся Сазыкина познакомилась с Полиной Гагариной, когда еще работала на телеканале "Муз-ТВ". Тогда певица работала с Игорем Крутым. Якобы по его указанию Полина Гагарина должна была фигурировать во всех передачах, и Сазыкина договаривалась о съемках. Продюсер вспомнила, что Полину Гагарину и Игоря Крутого свела другая известная певица и автор-песенник Ирина Дубцова. "В отличие от той же Дубцовой Полина вела себя без выпендрежа", – отметила Сазыкина.

Правда, с Гагариной, по словам продюсера, была другая проблема. В то время она училась в Школе-студии МХАТ и буквально разрывалась между работой и учебой. "Из-за этого срывалась куча съемок. Помню, однажды мы должны были снимать дуэтную песню Дубцовой и Гагариной "Кому, зачем?". А Гагарину не отпустили с занятий. "Как она задолбала со своей учебой!" – орала недовольная Дубцова. Но Крутой закрывал на это глаза", – рассказала Олеся.

Сазыкина высказалась о слухах, касающихся личной жизни певицы. Продюсер категорически опроверг информацию о том, что у Полины Гагариной могла быть связь с тем же Игорем Крутым. "Хотя он ее просто боготворил за роскошный тембр", – вставила ремарку Сазыкина.

По ее словам, у Полины ничего не было и с другим продюсером, композитором Константином Меладзе. "Да, с его песнями она очень поднялась. Только Поля не та ягода, чтобы спать с продюсером ради выгоды. Тем не менее Вера Брежнева, когда вышла за Меладзе, все равно добилась, чтобы он порвал все отношения с Гагариной. Она боялась, что у нее могут увести Костю, и во всех видела конкуренток", – рассказал продюсер.