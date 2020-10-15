Полина Гагарина прокатила молодого красавца на вертолете

Андрей родился у Полины Гагариной в первом браке с актером Петром Кисловым. Также у нее есть шестилетняя дочь Мия от второго брака с фотографом Дмитрием Исхаковым. Певица переживает за своих чад, ведь совсем недавно она рассталась и со вторым своим супругом.
Поэтому Полина Гагарина решила устроить своему сыну шикарный сюрприз на день рождения. Она прокатила юношу на вертолете. Певица попросила, чтобы ее 14-летний сын взял штурвал винтокрылой машиной в свои руки.
В последнее время звезда много работает, времени на семью у нее крайне мало. Поэтому в день рождения сына она полностью посвятила себя ему. Отметим, что прогулка на вертолете была сюрпризом, и мальчик до последнего не знал, куда они с мамой едут.
В своем "Инстаграм" звезда опубликовала фотоотчет о проведенном мероприятии. На кадрах Полина одета в стильный комбинезон из белого денима. Сын Полины облачился в модную яркую оверсайз.
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