Рак не приговор: Гагарина с больной малышкой на руках сделала заявление

Когда в мире разбушевалась эпидемия коронавируса, Полина Гагарина вступила в Благотворительный фонд Хабенского. В своем "Инстаграм" она провела прямой эфир совместно с маленькой девочкой, подопечной фонда, которая стала поклонницей творчества певицы. Девочка спела вместе с Полиной, а потом артистка пригласила ее в Москву.
Семья малышки прилетела из Оренбурга на эфир программы "Голос". Серафима была счастлива. Она примерила на себя роль члена жюри, сфотографировалась лично с любимой певицей. Полина Гагарина пожелала семье крепкого здоровья и сил. Она заявила, что фонд Хабенского творит великие дела. Всеобщими усилиями участники проекта доказали, что рак не приговор.
"От всего сердца благодарю Константина Хабенского и ребят из Фонда", – объявила Гагарина.
Папа девочки рассказал, что каждый этап на пути дочери к выздоровлению был связан с очередной песней Полины Гагариной, поэтому она стала кумиром и помощником семьи.
Напомним, недавно Полина Гагарина развелась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым, от которого у нее 14-летний сын. На днях у мальчика был день рождения. Полина катала его на вертолете.
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