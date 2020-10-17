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Рак не приговор: Гагарина с больной малышкой на руках сделала заявление

Рак не приговор: Гагарина с больной малышкой на руках сделала заявление

Полина Гагарина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Полина Гагарина поддержала семью онкобольной четырехлетней девочки Серафимы. Малышке в 2019 году поставили диагноз "опухоль мозга". После срочной операции и лечения благодаря благотворительному фонду девочка смогла победить недуг.
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Когда в мире разбушевалась эпидемия коронавируса, Полина Гагарина вступила в Благотворительный фонд Хабенского. В своем "Инстаграм" она провела прямой эфир совместно с маленькой девочкой, подопечной фонда, которая стала поклонницей творчества певицы. Девочка спела вместе с Полиной, а потом артистка пригласила ее в Москву.

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Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

Семья малышки прилетела из Оренбурга на эфир программы "Голос". Серафима была счастлива. Она примерила на себя роль члена жюри, сфотографировалась лично с любимой певицей. Полина Гагарина пожелала семье крепкого здоровья и сил. Она заявила, что фонд Хабенского творит великие дела. Всеобщими усилиями участники проекта доказали, что рак не приговор.

"От всего сердца благодарю Константина Хабенского и ребят из Фонда", – объявила Гагарина.

Папа девочки рассказал, что каждый этап на пути дочери к выздоровлению был связан с очередной песней Полины Гагариной, поэтому она стала кумиром и помощником семьи.

Напомним, недавно Полина Гагарина развелась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым, от которого у нее 14-летний сын. На днях у мальчика был день рождения. Полина катала его на вертолете.

Автор: 17 октября 2020, 06:01 Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
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