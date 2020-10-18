Отправившая особенную дочь за границу Бондарчук родит детей новому мужу

51-летняя светская львица задумывалась о рождении ребенка. Светлана Бондарчук считает, что появление малыша спустя время после свадьбы – это логично.

В августе 2020 года экс-супруга режиссера Федора Бондарчука вновь пошла под венец. Избранником светской львицы стал бизнесмен Сергей Харченко.

Как оказалось, новоиспеченные супруги уже задумались о пополнении в семье. Возраст, по мнению знаменитостей, не помеха их планам.

В свежем интервью Светлана Бондарчук сообщила, что будет логично, если у нее и Сергея Харченко появится общий ребенок. Тем временем знаменитость подчеркнула, что у нее и ее избранника есть дети от прошлых отношений, которых "достаточное количество".

Бондарчук сообщила также пол предполагаемого наследника. Светлана мечтает о сыне. По словам светской львицы, с мальчиками ей всегда было проще ладить. Впрочем, знаменитость никогда не была категорична в этом вопросе. Она не имеет ничего против дочки. Светлана готова на двух разнополых детей.

Напомним, у Светланы Бондарчук есть двое детей от брака с режиссером Федором Бондарчуком. Сын знаменитостей, Федор, родился в 1991 году. Дочь Варвара появилась на свет в 1999 году. По некоторым данным младший ребенок светской львицы и режиссера имеет особенности развития. Долгие годы Варвара проживала в пансионате за рубежом. С недавних пор девушка живет в доме своего отца и его молодой жены Паулины Андреевой.

Отметим, что у бизнесмена Сергея Харченко также есть ребенок от прошлых отношений. Наследнице предпринимателя, Юнне, семь лет. Девочка отлично ладит со знаменитой мачехой.