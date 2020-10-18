"Вдруг мне только кажется?": Бондарчук сомневается в чувствах к мужу

Светская львица Светлана Бондарчук сомневается в своих чувствах. Знаменитость не может понять, любит ли мужа Сергея Харченко.

По словам Бондарчук, подобные вопросы всегда представляли для нее сложность. Каждый раз, размышляя о чувствах, Светлана приходит к выводу, что любит Сергея. Между тем полностью избавиться от сомнений светская львица не может.

"Но вдруг мне это только кажется?" – отмечает Бондарчук.

Четко и до конца разобраться в своих чувствах знаменитость не может. Опыт совместного проживания не проясняет ситуацию.

Как писали "Дни.ру", 51-летняя Светлана Бондарчук вышла замуж за 46-летнего Сергея Харченко в середине минувшего августа. Свадьбу влюбленные сыграли в Москве.

Торжество было пышным и закрытым. Бондарчук сменила три подвенечных наряда. В ЗАГСе знаменитость была в платье так называемого бельевого стиля. Во время банкета светская львица сменила еще два образа, которые открывали ее роскошные ноги.

Напомним, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко были вместе до свадьбы больше двух лет. Слухи о помолвке влюбленных появились в 2019 году. Долгое время в то, что светская львица действительно пойдет под венец, поклонники не верили. Пользователи Сети сомневались в чувствах Светланы и Сергея.