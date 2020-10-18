Бузова со слезами на глазах бросилась обнимать мужика

Бузова и сама признает, что всегда стремится быть лучшей. Когда девушка не достигает поставленных целей, она сильно разочаровывает и теряет самообладание. Ситуация на шоу "Ледниковый период" повергла в шок многочисленных поклонников певицы.
Ольга все еще не может покорить лед: оценки профессиональных членов жюри только доказывают это. Теперь Бузова ищет поддержку со стороны. Артистке было не достаточно надежного плеча ее возлюбленного, поэтому она сразу же побежала к известному фигуристу.
Звездным наставником стал Илья Авербух. Тренеру по фигурному катанию приходится терпеть истерики Ольги. На этот раз артистка набросилась на мужчину в эфире Первого канала.
Девушка несколько минут не выпускала Авербуха из объятий и слезно молила о прощении. Можно подумать, что Илья жестоко наказывает своих учеников за некачественные выступления на льду.
Однако тренер был не строг. Он только напомнил, что у всех бывают ошибки. По словам Авербуха, неудачные поддержки являются хорошим стимулом для дальнейшего прогресса.
На данный момент телеведущая расположилась на 12 месте из 14 в турнирной таблице.
"Есть еще недочеты, над которыми надо работать. Но что вы ведьмушка – это видно", – подметила Татьяна Тарасова.
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