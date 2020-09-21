"Он не девочка": Андреева встала грудью за мужа

Екатерина Андреева дала редкий комментарий о семейной жизни. Она оправдала своего супруга – Душана Перовича.

Телеведущая обожает путешествовать. Звезда объездила уже полмира. Екатерина Андреева всегда делится фото и видео из путешествий в своем инстаграм-аккаунте. Примечательно, что оан редко отдыхает в компании своих родных. Некоторые поклонники недоумевают: неужели муж и дочь не разделяют интересов знаменитости?

Екатерина Андреева оправдала своего мужа: она объяснила фолловерам, что у него есть работа, которая отнимает много времени. И когда появляется возможность, супруг с удовольствием присоединяется к ней в путешествиях.

По словам ведущей Первого канала, Душан также сильно любит приключения и экстрим, как и она. Он это доказал во время недавней семейной поездки на Алтай. "Он не девочка, сидящая на шее мужа", – заявила Екатерина Андреева.

Отметим, что звезда эфира принципиально скрывает подробности семейной жизни. Из-за этого в СМИ часто появляются домыслы о том, что у звездной пары есть проблемы в отношениях.

Напомним, осенью 2019 года поползли слухи о том, что Екатерина Андреева оказалась на грани развода. Об этом начали говорить после того, как ведущая некоторое время не публиковала совместных фото с мужем. Телеведущая была вынуждена прояснить ситуацию. Она выступила с опровержением.

