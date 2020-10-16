Гурцкая публично призналась в любви Николаеву после их связи

Диана Гурцкая сразу привлекла внимание, как только появилась на сцене. Артистка предстала перед публикой в солнцезащитных очках. Она не скрывала, что это не часть имиджа, а необходимость – у нее серьезные проблемы со зрением. Хотя многие в это не верили, считая пиаром.
Сама исполнительница тяжело переживала такие подозрения. Расстраивались и ее близкие. В студии шоу Бориса Корчевникова вместе с Дианой появился ее брат Роберт. Он рассказал: "Одно время я обижался на то, что люди считали слепоту сестры пиар-ходом и думал, как же так? Меня это сводило с ума! Но великий учитель Дианы – Игорь Николаев успокоил меня, сказав, что Диана настолько естественна на сцене, что люди сомневаются! Ведь слепой человек часто выдает себя, а уличить сестру невозможно!"
В сотрудничестве с Игорем Николаевым Диана Гурцкая исполнила песни, ставшие хитами. Благодаря плодотворной работе с прославленным автором артистка стала популярна. Однако успех неизменно влечет за собой скандалы и обсуждения. Вскоре появились слухи, будто у артистов роман.
Диана Гурцкая прокомментировала эти пересуды: "Я была настолько увлечена музыкой, у нас был творческий потрясающий альянс, и это было здорово. Я помню, когда мы записывали дуэтом песню "Ромео и Джульетта", я почему-то стеснялась – там такие душевные, сердечные слова были!"
Артистка отметила, что с этой композицией они с Игорем Николаевым даже выступали на фестивале "Славянский базар в Витебске". Певица призналась, что он был для нее учителем, и она ему безмерно благодарна. "Игорь Юрьевич, я вас очень люблю! Спасибо вам за все!" – обратилась к артисту Диана Гурцкая.
Напомним, Диана Гурцкая замужем. Осенью 2005 года артистка вышла замуж за профессора кафедры конституционного права РУДН, адвоката, доктора юридических наук Петра Кучеренко. Через пару лет певица родила сына Константина.
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