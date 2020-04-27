"Ты хочешь, чтобы я умерла?": Гурцкая расплакалась после тяжелого разговора с отцом

Диану Гурцкая все знают как одну из самых интересных певиц на нашей эстраде, участницу песенного конкурса "Евровидение". И сегодня кажется невероятным, что музыки в ее жизни могло и не быть.

"Мой папа Гуда Адамурович Гурцкая был простым шахтером, – рассказала Диана. – Меня же он видел филологом. Помню, когда я была школьницей, он даже договорился с репетиторами, чтобы готовили меня. Но меня это совсем не трогало – я жила музыкой".

Диана окончила школу-интернат для незрячих и слабовидящих детей в Тбилиси. Одновременно убедила преподавателей музыкальной школы, что сможет учиться игре на фортепиано. Интересно, что родные про это и понятия не имели.

"Однажды мамы оставила Диане приличную сумму на сапоги – в ту пору их было трудно купить, – вспоминает брат и продюсер певицы Роберт. – А когда обновок у дочери не увидела, вызвала ее на серьезный разговор. Оказалось, что Диана потратила деньги на оплату педагога по музыке. Для нее эти занятия были важнее нарядов, а семья и знать про то не знала".

"Сегодня я смотрю на сына Костю который учится через интернет из дома, и вспоминаю свои школьные годы, когда надо было ездить за 500 километров от родного Сухуми на учебу, – улыбается певица. – Я приезжала к родителям на выходные и рыдала, умоляла больше меня туда не отправлять. Но если мама меня жалела, то отец был строг и никаких поблажек не давал".

"Папа поставил своей целью, чтобы я получила серьезное академическое образование, и, разумеется, про музыку и слышать не хотел, – признается исполнительница. – Я уже готова была смириться со своей участью, но все-таки решилась на тяжелый разговор с отцом. "Если ты хочешь, чтобы я умерла, я не буду заниматься музыкой", – сказала ему. И это был решающий аргумент. Отец сдался".

В том, что настойчивость Дианы была не напрасной, можно послушав ее свежий альбом "Время". В нем столько эмоций, глубины, красивых мелодий! "Я очень горжусь этой работой и хочу поделиться своим настроением со всеми людьми в это непростое, но интересное время", – заверила Гурцкая.