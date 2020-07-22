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Зараза не пройдет: помещение с Дианой Гурцкая обильно обработали антисептиком

Зараза не пройдет: помещение с Дианой Гурцкая обильно обработали антисептиком

Диана Гурцкая. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Диана Гурцкая с песней "Подруги" стала гостьей церемонии закрытия фестиваля "Славянский базар в Витебске". А после выступления она встретилась с корреспондентом "Дни.ру".
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Повсюду, где появлялась певица, первым шел ее брат и администратор Роберт Гурцкая. И аки святой водой окроплял все вокруг антисептиком. Помещение обеззараживалось, и Диана могла себя чувствовать комфортно. Зараза не пройдет!

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"На самоизоляции, куда мы все отправились в марте, я не скучала – заверила 42-летняя Диана "Дни.ру". – Поскольку была все время с ребенком, помогала ему в удаленной учебе (у певицы есть 13-летний сын Константин – Прим. ред.). Очень много читала. Выпустила за время карантина альбом "Время" и клип, поскольку был готов материал. Очень хотелось согреть людей моей музыкой, порадовать".

Роберт Гурцкая. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

За время без работы певице удалось не набрать лишних килограммов. "Я отношусь к еде без фанатизма, могу обходиться самым минимальным, – пояснила Диана. – К тому же, в моей жизни есть место спорту, я уделяю большое внимание физическим нагрузкам и никогда не поправляюсь".

Ранее в интервью "Дни.ру" она призналась: "В первые дни, когда началась паника, я тоже ей немного подверглась и стала говорить мужу, что надо делать запасы – покупать крупы. Мой муж Петр отмахнулся. Сказал, что это глупо, что всего нам хватит и не надо никуда бежать".

Автор: 22 июля 2020, 16:30
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