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"Трансы вульганы": Галкин с макияжем и накладной грудью напугал россиян

Максим Галкин. Фото: legion-media.ru
Максим Галкин в личном блоге показал забавную импровизацию на тему "Служебного романа". Юморист слегка усовершенствовал образы Людмилы Прокофьевны и товарища Новосельцева.
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Супруг Аллы Пугачевой предстал в наряде пышногрудой блондинки с яркими синими тенями и алым лаком на ногтях. Девица в исполнении артиста наигранно прикрывает глаза, кривит рот и кокетничает. Второй персонаж получился более классическим – нелепые очки, странная прическа и торчащие в разные стороны усы. В видео звучит отрывок из "Служебного романа".

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Максим Галкин заявил, что переоделся в эпатажную Леди Гагу. "Вот до чего ожидание на съемках доводит", – отметил артист. Поклонники с восторгом приняли перевоплощение юмориста. Многие заявили, что в его исполнении герои любимого фильма получились слегка необычными, но все равно классными.

Правда, нашлись и те, кто посчитал, что на видео Максим Галкин похож на трансвестита. Также фанаты вспомнили, что раньше и Алексей Панин переодевался в женщин, а потом с ним начали происходить странные вещи.

"Панин тоже с этого начинал (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Людмила Прокофьевна пошла вразнос", "Так вы побежали потом спасать кошку?", "Конечно безвкусно😂трансы вульгарны", "Госпожа Галкина", "Новосельцев такой тихоня– маньяк получился. Скользкий тип)", "Леди Гага нервно курит в сторонке", – написали в комментариях.

Стоит отметить, что Максим Галкин уже не первый рез переодевается в женщину. Пару дней назад артист предстал перед поклонниками в образе симпатичной дамы за сорок.

Автор: 13 октября 2020, 18:51 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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