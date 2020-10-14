"Я вообще в панике": больная коронавирусом Собчак заразила политика

В Костромской области произошли перемены во власти. На местных выборах победила работавшая техничкой Марина Удгодская. Конечно, теперь к ее персоне приковано особое внимание прессы. И Ксения Собчак не удержалась от интервью.
Неожиданно после беседы глава поселения пожаловалась, что заразилась от ведущей. После встречи Марина почувствовала себя плохо, пишет "360". У новоиспеченного политика и ее дочери поднялась температура.
"Я вообще в панике", – сообщила уборщица-мэр.
Напомним, недавно в Сети прошла информация о том, что у Ксении Анатольевны якобы выявили положительный тест на Covid-19. Правда, после этого она сама опровергла эту информацию в телеграм-канале.
Ежедневно в России увеличивается число заразившихся коронавирусом, а также число смертей. Максимальный прирост наблюдается в Москве. Однако многие звезды игнорируют призывы властей к соблюдению мер предосторожности. Они посещают светские мероприятия и празднуют.
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