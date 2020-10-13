"Я не идиотка": Собчак взбесилась из-за поцелуя Богомолова с другой

Супруг Ксении Собчак снялся в сериале Федора Бондарчука "Псих". В одном из эпизодов проекта Константин Богомолов целует свою партнершу. По словам телеведущей, эти кадры взбесили ее.
Ксения злится, если рядом с Константином крутятся другие женщины. Собчак переживает даже в тех случаях, когда близость Богомолова с дамой прописана в сценарии.
"Ужас, что со мной было. Я не идиотка и понимаю, что это все кадр и постановка, но я вижу – и мне от этого так неприятно!" – рассказала теледива о своих ощущениях от поцелуя Богомолова в сериале "Псих".
Напомним, в начале осени Ксения Собчак и Константин Богомолов отметили первую годовщину бракосочетания. Свадьба режиссера и телеведущей в 2019 году наделала много шума. Новобрачные катались по Москве в катафалке и исполняли непристойные номера на банкете.
Как писали "Дни.ру", накануне в Сети появился трейлер сериала "Псих". В центре сюжета картины – психотерапевт Олег. Эта роль досталась Константину Богомолову. После исчезновения супруги у героя ленты начинаются проблемы с головой. Трехминутный ролик уже оценили пользователи Сети. Зрители обратили внимание на актерскую игру мужа Ксении Собчак.
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