Пышка из "Дома-2" стремительно теряет вес

Летом звезда реалити-шоу "Дом-2" Саша Черно впервые стала мамой. После родов девушке, желающей избавиться от лишнего веса, было запрещено заниматься спортом. Теперь же она счастлива, что может приступить к тренировкам.

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