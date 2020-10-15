Пышка из "Дома-2" стремительно теряет вес

После родов Сашу ожидала неприятная новость. Встав на весы, девушка узнала, что поправилась до 150 килограммов. Возлюбленная Иосифа Оганесяна очень расстроилась, поэтому дала себе обещание при первой возможности начать худеть.
На днях Черно смогла сходить на первую тренировку. Супруг подбадривал девушку. Сегодня Саша рассказала в "Инстаграм", что ее старания не прошли зря: всего за пару дней она похудела на три килограмма. Если такой результат будет наблюдаться в дальнейшем, то всего за несколько месяцев звезда "Дома-2" сможет удивить преображением.
Ранее Черно неоднократно говорила, что лишний вес ей не доставляет дискомфорта. Но потом признала: эти заявления были лишь защитной реакций. Она уже пыталась похудеть, но различные диеты наносили вред ее организму.
Из-за этого девушка решила сбрасывать вес по своей методике. В ее систему похудения входят не только физические нагрузки, но и косметические процедуры. В будущем Саша планирует воспользоваться услугами пластического хирурга, чтобы подтянуть обвисшую из-за похудения кожу.
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