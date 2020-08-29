Звезда "Дома-2" раскрыла ужасающие подробности скандального шоу

Пока звезды шоу "Дом-2" являются участниками телестройки, они не могут рассказать о реальных ситуациях, происходящих в рамках проекта. Саша Черно все никак не дождется, когда ее договор будет расторгнут. Тогда девушка сможет поделиться всей внутренней кухней.

Несмотря на то, что Александра – одна из самых скандальных участниц шоу "Дом-2", поклонники сильно дорожат ее присутствием на проекте. После того, как Черно стала мамой, ее взгляды на жизнь заметно изменились.

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Теперь Саша обсуждает не только неприятные моменты, сложившееся на "Доме-2", но и искренние дружеские чувства, которые ей подарила телестройка.

Девушка поделилась совместным снимком с еще одной участницей "Дома-2" – Татьяной Строковой. По словам Александры Черно, именно ей она может доверить свои самые сокровенные тайны.

"Я сейчас нахожусь на грани нервного срыва, у меня очень сложные дни. Я не могу рассказать внутряк проекта, но это вообще жесть. Я на перепутье", – написала в личном блоге звезда "Дома-2".

Новоиспеченная мама отметила, что сейчас шоу превратилось в настоящий цирк. Александра мечтает, чтобы вернулись беззаботные и умиротворенные дни участников "Дома-2".

Многочисленная аудитория Черно сразу же обратилась к ней с уточняющими вопросами. Подписчики услышали в словах Саши намек на то, что вся жизнь на проекте строится исключительно по сценарию.

Напомним, что несколько недель назад Александра Черно и Иосиф Оганесян впервые стали родителями. После рождения долгожданного малыша участники "Дома-2" заявили о своем уходе.