Родившая звезда шоу "Дом-2" готова развестись с мужем за 5 миллионов рублей

Звезда шоу "Дома-2" Саша Черно заявила, что развелась бы с мужем Иосифом Оганесяном за пять миллионов рублей. По словам участницы проекта, ей несложно сделать это, потому что потом пара непременно расписалась бы вновь. Об этом Черно рассказала в "Сторис" своего "Инстаграм", отвечая на вопросы подписчиков.
"А почему нет))) Потом заново поженимся!" – написала самоуверенная Саша.
Недавно девушка призналась, что на четвертый день жизни новорожденный Стефан угодил в реанимацию. Оказывается, ребенок звезды шоу "Дом-2" пробыл в отделении интенсивной терапии под капельницами и даже пережил судороги.
Саша Черно часто подвергается нападкам хейтеров. Девушку обвиняют в том, что она не может взять себя в руки и похудеть. Недавно она заявила, что для своего ребенка намерена снизить вес до 85 килограммов, однако это не является ее главной целью.
Пара Черно и Оганесян является одной из самых скандальных на телестройке. Их отношения начались в 2017 году. С тех пор они несколько раз расставались, обвиняли друг друга и даже дрались. Саша не раз говорила, что не хочет рожать от мужа, но все же пошла на это.
Ранее "Дни.ру" писали, что Саша Черно намекнула на уход из шоу. На своей странице она написала, что рано или поздно все проходит, правда, никогда не ясно – конец ли это или начало чего-то нового.
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