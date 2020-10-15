Обнародовано первое фото новорожденной внучки Пугачевой

Родственник именитой вокалистки Владислав Пугачев стал отцом девочки. Новорожденную назвали Аллой. По словам инсайдеров, малышка появилась на свет раньше срока. Супруга племянника Примадонны, Гузель, месяц пролежала в реанимации. К счастью внучка Аллы Пугачевой абсолютно здорова.
Счастливые родители поделились снимком новорожденной Аллы в соцсетях. Фотография сделана во время прогулки. В кадре кроха сладко спит в коляске. Рядом позирует невестка Примадонны, Гузель. По словам супруги Владислава, о появлении пятой внучки до вчерашнего дня не знала даже Примадонна.
Отметим, что у племянника Аллы Пугачевой есть ребенок от прошлых отношений. Сына Владислава зовут Евгений. Родственник звезды лишен родительских прав на отпрыска.
Ранее у Пугачева и его первой жены были проблемы с алкоголем и наркотиками. Из-за запрещенных веществ мужчину парализовало. Алла Борисовна поставила Владислава на ноги, отправив его на лечение в Израиль.
Примадонна некоторое время была опекуном маленького Евгения. Потом, по слухам, малыша усыновил водитель вокалистки. Все эти годы ребенок так и живет рядом с Аллой Пугачевой.
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