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Обнародовано первое фото новорожденной внучки Пугачевой

Обнародовано первое фото новорожденной внучки Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В августе у племянника Примадонны родился второй ребенок. О счастливом событии в семье Аллы Пугачевой стало известно только накануне.
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Родственник именитой вокалистки Владислав Пугачев стал отцом девочки. Новорожденную назвали Аллой. По словам инсайдеров, малышка появилась на свет раньше срока. Супруга племянника Примадонны, Гузель, месяц пролежала в реанимации. К счастью внучка Аллы Пугачевой абсолютно здорова.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Счастливые родители поделились снимком новорожденной Аллы в соцсетях. Фотография сделана во время прогулки. В кадре кроха сладко спит в коляске. Рядом позирует невестка Примадонны, Гузель. По словам супруги Владислава, о появлении пятой внучки до вчерашнего дня не знала даже Примадонна.

Отметим, что у племянника Аллы Пугачевой есть ребенок от прошлых отношений. Сына Владислава зовут Евгений. Родственник звезды лишен родительских прав на отпрыска.

Ранее у Пугачева и его первой жены были проблемы с алкоголем и наркотиками. Из-за запрещенных веществ мужчину парализовало. Алла Борисовна поставила Владислава на ноги, отправив его на лечение в Израиль.

Примадонна некоторое время была опекуном маленького Евгения. Потом, по слухам, малыша усыновил водитель вокалистки. Все эти годы ребенок так и живет рядом с Аллой Пугачевой.

Автор: 15 октября 2020, 17:01 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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