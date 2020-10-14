У Аллы Пугачевой появилась пятая внучка: Родилась раньше времени

Многим известно, что у Примадонны трое внуков, которые являются детьми её дочери – Кристины Орбакайте. Однако у королевы российской эстрады также есть племянник, который недавно стал отцом.

Семь лет назад Алла Пугачева лишилась родного брата: полковник запаса Евгений Пугачев умер от инфаркта в Бакулевском центре. У него остался сын – Владислав Пугачев, который в 2011 году стал отцом: на свет появился маленький Женя. Однако в 2015 году певице пришлось оформить опекунство над малышом, поскольку его отец страдал от алкогольной и наркотической зависимости.

Более того, однажды Влад неудачно "укололся" и попал шприцем в нерв, из-за чего у него парализовало ноги и почти отказали руки. Примадонна отправила его в Израиль, где местные гуру медицины все же сумели поставить нерадивого племянника на ноги. Из жаркой страны он вернулся другим человеком и поборол пагубные зависимости.

Не так давно у 33-летнего мужчины появилась новая пассия – уроженка Казани по имени Гузель. Ей 34 года и до последнего времени она работала в Москве бухгалтером. В 2019 году пара официально оформила свои отношения, а в 2020 году в СМИ появились слухи о беременности женщины. По этим данным, Алла Пугачева должна была стать бабушкой в пятый раз в сентябре.

Но что-то пошло не так. В августе Гузель стало плохо и она попала в реанимацию. В результате внучатая племянница Пугачевой появилась на свет раньше срока – 3 августа. Родственники Примадонны долго скрывали этот факт, широкую огласку он получил лишь в среду. Тем не менее, имя девочки остается доподлинно неизвестным. Согласно слухам в СМИ, её, как и её старшего брата, назвали Женей.

В окружении Аллы Пугачевой сообщили, что несмотря на произошедшее, здоровье матери и её дочки в порядке.