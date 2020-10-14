У Аллы Пугачевой появилась пятая внучка: Родилась раньше времени

Семь лет назад Алла Пугачева лишилась родного брата: полковник запаса Евгений Пугачев умер от инфаркта в Бакулевском центре. У него остался сын – Владислав Пугачев, который в 2011 году стал отцом: на свет появился маленький Женя. Однако в 2015 году певице пришлось оформить опекунство над малышом, поскольку его отец страдал от алкогольной и наркотической зависимости.
Более того, однажды Влад неудачно "укололся" и попал шприцем в нерв, из-за чего у него парализовало ноги и почти отказали руки. Примадонна отправила его в Израиль, где местные гуру медицины все же сумели поставить нерадивого племянника на ноги. Из жаркой страны он вернулся другим человеком и поборол пагубные зависимости.
Не так давно у 33-летнего мужчины появилась новая пассия – уроженка Казани по имени Гузель. Ей 34 года и до последнего времени она работала в Москве бухгалтером. В 2019 году пара официально оформила свои отношения, а в 2020 году в СМИ появились слухи о беременности женщины. По этим данным, Алла Пугачева должна была стать бабушкой в пятый раз в сентябре.
Но что-то пошло не так. В августе Гузель стало плохо и она попала в реанимацию. В результате внучатая племянница Пугачевой появилась на свет раньше срока – 3 августа. Родственники Примадонны долго скрывали этот факт, широкую огласку он получил лишь в среду. Тем не менее, имя девочки остается доподлинно неизвестным. Согласно слухам в СМИ, её, как и её старшего брата, назвали Женей.
В окружении Аллы Пугачевой сообщили, что несмотря на произошедшее, здоровье матери и её дочки в порядке.
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