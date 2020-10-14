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Шоу-бизнес

"Пусть моет полы и картошку чистит!": бывшая любовница отправила Алибасова в психушку

Бари Алибасов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бизнесвумен Ляна Фридман когда-то состояла в романтических отношениях с Бари Алибасовым. Однако теперь женщина даже слышать о нем не хочет.
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Бари Алибасов накинулся на Ляну Фридман на шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Продюсеру не понравилось, как бывшая любовница высказывалась в адрес его супруги, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Фридман высказала мнение, что свадьба с артисткой просто разрушила ему жизнь. После этих слов Алибасов подскочил к экс-возлюбленной и крепко ей врезал.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Пройдя курс реабилитации в Германии, Ляна Фридман вернулась в Россию и заявила, что намерена посадить бывшего любовника. К слову, Бари Алибасову грозит до двух лет тюрьму.

Кроме того, женщина надеется получить с продюсера материальную компенсацию за причиненный моральный вред. "Я буду требовать с него пять миллионов рублей и его квартиру в Мерзляковском переулке. Думаю, суд будет на моей стороне. Даже если Бари не дадут реальный срок, отправят на исправительные работы", – высказалась Фридман.

Но и это еще не все. Бывшая любовница заявила, что Бари Алибасову следует снова пройти курс лечения в психиатрической лечебнице, откуда он не так давно благополучно выписался. "Пусть моет полы и картошку чистит!" – категорично заявила женщина.

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Публикация от Бари Алибасов + группа «На-На» (@alibasov_nana)

Ляна Фридман уже наняла себе адвоката. А вот Бари Алибасов пока никак не комментирует скандальный инцидент. Сейчас все свои силы он употребил на то, чтобы помириться с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Хотя еще недавно продюсер утверждал, что хочет развестись. И даже первым дал ход этому процессу.

Однако после встречи на передаче спустя полгода разлуки супруги сумели все выяснить и передумать. Сейчас Алибасов и Федосеева-Шукшина счастливы вместе. И даже конфликт из-за квартиры актрисы, которая оказалась оформлена на совершенно постороннего человека, им не помешал. Впрочем, на днях суд принял решение вернуть недвижимость артистке.

Автор: 14 октября 2020, 16:29 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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