"Пусть моет полы и картошку чистит!": бывшая любовница отправила Алибасова в психушку

Бизнесвумен Ляна Фридман когда-то состояла в романтических отношениях с Бари Алибасовым. Однако теперь женщина даже слышать о нем не хочет.

Бари Алибасов накинулся на Ляну Фридман на шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Продюсеру не понравилось, как бывшая любовница высказывалась в адрес его супруги, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Фридман высказала мнение, что свадьба с артисткой просто разрушила ему жизнь. После этих слов Алибасов подскочил к экс-возлюбленной и крепко ей врезал.

Пройдя курс реабилитации в Германии, Ляна Фридман вернулась в Россию и заявила, что намерена посадить бывшего любовника. К слову, Бари Алибасову грозит до двух лет тюрьму.

Кроме того, женщина надеется получить с продюсера материальную компенсацию за причиненный моральный вред. "Я буду требовать с него пять миллионов рублей и его квартиру в Мерзляковском переулке. Думаю, суд будет на моей стороне. Даже если Бари не дадут реальный срок, отправят на исправительные работы", – высказалась Фридман.

Но и это еще не все. Бывшая любовница заявила, что Бари Алибасову следует снова пройти курс лечения в психиатрической лечебнице, откуда он не так давно благополучно выписался. "Пусть моет полы и картошку чистит!" – категорично заявила женщина.

Ляна Фридман уже наняла себе адвоката. А вот Бари Алибасов пока никак не комментирует скандальный инцидент. Сейчас все свои силы он употребил на то, чтобы помириться с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Хотя еще недавно продюсер утверждал, что хочет развестись. И даже первым дал ход этому процессу.

Однако после встречи на передаче спустя полгода разлуки супруги сумели все выяснить и передумать. Сейчас Алибасов и Федосеева-Шукшина счастливы вместе. И даже конфликт из-за квартиры актрисы, которая оказалась оформлена на совершенно постороннего человека, им не помешал. Впрочем, на днях суд принял решение вернуть недвижимость артистке.