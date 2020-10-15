"Состояние нестабильное": любовнице Тарзана нужна срочная операция

По словам представителя Шульженко, после конфликта в гримерке танцовщика девушка получила черепно-мозговую травму. Сказался и стресс, который копился все это время. Теперь актриса рискует стать слепой.
Экс-пассия Сергея Глушко зашла к нему в гримерку, чтоб поговорить и окончательно расставить все точки над "i". Однако он не захотел разговаривать и оттолкнул ее. По словам Шульженко, одна неосторожно упала и ударилась головой, в результате чего оказалась в больнице.
Ситуация оказалась настолько серьезной, что теперь ей нужна срочная операция. Анастасия практически ничего не видит.
"Состояние нестабильное, у Насти упало зрение до минус 12,5. Ей нужна срочная операция", – заявила медиа-продюсер Диана Бичарова в беседе с Пятым каналом.
Наташа Королева спокойно реагирует на продолжающийся скандал и пытается не потерять лица. Она с достоинством перенесла новость об измене мужа. А теперь и вовсе приняла его сторону, назвав его жертвой и даже признав виновной себя.
Ранее "Дни.ру" писали, что Анастасия Шульженко должна была стать суррогатной матерью ребенка Тарзана и Королевой.
Популярные темы форума
Не глотает
Что думаете по поводу астрологов, нумерологов, гадалок, психологов? К кому обращались и какие впечатления?
А вы бы хотели родиться мужчиной?
Подруга ходит по свалкам и мусоркам!
Вы верите в мистику?
Почему муж не уходит к любовнице
обида на мужчин и рак груди
у меня нет друзей
отослала сына
Стоит ли отдавать дочь на гимнастику?