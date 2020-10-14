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Шоу-бизнес
После измены мужа Королева заговорила о воссоединении с Николаевым

После измены мужа Королева заговорила о воссоединении с Николаевым

Наталья Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На фоне скандала с вскрывшейся изменой мужа Сергея Глушко Наташа Королева на волне бешеной популярности. Артистка общается с журналистами, и каждое ее новое интервью на порядок сенсационнее предыдущего.
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Когда-то Наташа Королева и Игорь Николаев были одной из самых ярких и эффектных пар в отечественном шоу-бизнесе. Вместе пара создала много песен, которые стали хитами. Собственно, именно благодаря Игорю Николаеву Наташа Королева и обрела известность.

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Однако затем певица увлеклась стриптизером Тарзаном (настоящее имя Сергей Глушко) и ушла от мужа. А вскоре узнала, что беременна. Влюбленные поженились, а спустя несколько месяцев у них родился сын Архип. До недавнего времени казалось, что супруги счастливы в браке. Но все изменилось, когда выяснилось, что муж неверен Наташе Королевой. Тарзан на всю страну признался в измене, разразился страшный скандал.

На фоне шумихи в Сети с новой силой стали обсуждать перспективу воссоединения Наташи Королевой и Игоря Николаева. Артистка так прокомментировала все эти разговоры: "Находились импресарио, которые мечтали, чтобы снова музыка нас связала. Я не против. Если это произойдет и мы с Николаевым когда-нибудь выйдем на сцену, гарантирую энергетический выстрел невероятной силы. Но для Игоря наше сотрудничество пока сложный вопрос. Когда случайно пересекаемся, мило общаемся. Но я вижу, что его рана не зажила, кровоточит. Зачем теребить? Может быть, когда-нибудь мы все же споем вместе. Не стоит зарекаться".

Наташа Королева высказала предположение, почему ее дуэт с Игорем Николаевым оказался настолько успешен, что о нем помнят даже спустя два десятка лет: "Николаев использовал для нашего дуэта формулу совершенства – золотое сечение, секретный код гармонии... Создал сказочную историю. "Дельфин и русалка" на большом разноплановом полотне – развалившейся страны, пустых магазинов, дефолтов. На фоне мрака – волшебная картинка, глаз не оторвать. Всегда повторяю: Игорь не композитор, он сказочник. Наши песни – это дивные истории, которые люди до сих пор не могут забыть".

По мнению артистки, ее расставание с Игорем Николаевым было неминуемым. "Ученица вышла из-под контроля, в чем-то превзошла учителя и пошла дальше. Моя картина мира сильно отличалась от той, что предлагал "учитель". Мудрый в таком случае радуется и отпускает, гордясь учеником. Игорь не смог. Так что ничего хорошего у нас все равно не вышло бы. Дома надо кайфовать друг от друга, наслаждаться, а не спорить и не выяснять отношения, меряясь размерами куличей в песочнице", – объяснила Наташа Королева.

Автор: 14 октября 2020, 12:19 Источник: "Коллекция Караван историй" ✓ Надежный источник
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