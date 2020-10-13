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Шоу-бизнес
Молодая любовница оказалась суррогатной матерью ребенка Королевой и Тарзана

Молодая любовница оказалась суррогатной матерью ребенка Королевой и Тарзана

Наташа Королева и Тарзан. Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Наташа Королева дала новое интервью. В нем популярная исполнительница заявила, что изначально Анастасия Шульженко должна была стать не любовницей ее мужа, а суррогатной матерью их ребенка.
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Вот это поворот в скандале с изменой Сергея Глушко, более известного как стриптизер Тарзан, своей супруге, певице Наташе Королевой. Только накануне вышла вторая часть откровенного интервью танцора и его обманутой жены, в котором оба на чем свет стоит чихвостят модель и актрису Анастасию Шульженко. Именно эта женщина оказалась любовницей стриптизера.

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В свою очередь, Настя прошлась по разным ток-шоу на федеральных каналах, где не только рассказала о том, что ее связь с Тарзаном длилась полтора года, но еще в качестве доказательства показала видео, на котором оба запечатлены обнимающимися, без одежды. Правда, судя по комментариям особо наблюдательных зрителей, эти кадры показались постановочными и "неискренними".

А теперь оказалось, что Анастасия Шульженко была выбрана Наташей Королевой и Сергеем Глушко в качестве суррогатной матери для их второго ребенка. Об этом сообщила сама певица. Дело в том, что у артистов есть взрослый сын Архип, однако Наташа не скрывала, что они с мужем всегда мечтали о еще одном малыше. После выкидыша, который случился несколько лет назад, Королева решила воспользоваться услугами суррогатной матери. К тому же это сейчас модно в шоу-бизнесе.

"Какое-то время назад она подошла к Сереже после выступления в "Тарзан-шоу" с предложением услуг в качестве суррогатной матери. Мол, готова выносить ребенка семейной паре. В его телефоне она так и записана: "Настя суррогат". Эта тема у нас с Сережей не раз всплывала, мы ее активно изучали и однажды вспомнили о предложении", – рассказала Наташа Королева.

Почему-то с Шульженко списалась не певица, а Глушко. И тут действия Шульженко оказались неожиданными. По словам артистки, она стала с ним флиртовать и даже "клеиться". Но самым сенсационным стало признание Наташи Королевой в том, что именно с ее подачи Анастасия и оказалась у них дома. Причем не одна, а почему-то с подружкой.

Артистка предположила, что у Шульженко и ее приятельницы был уже план, чтобы получить компромат и монетизировать эту историю. "Чтобы план сработал, они, я так думаю, подсыпали что-то Сереже в чай", – считает Наташа Королева. Она убеждена, что если бы Сергей Глушко ей сразу во всем признался, она бы отправила его сдавать кровь на анализ. Певица рассказала, что муж как раз ей жаловался на плохое самочувствие, его даже подташнивало.

Автор: 13 октября 2020, 15:26 Источник: "Коллекция Караван историй" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

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