Ожидания не оправдались: расстроенная Самойлова сообщила о провале

Недавно Самойлова удивила поклонников. Она перекрасила пряди волос в розовый цвет. Но позже супруге Джигана захотелось стать блондинкой. На днях она осуществила задуманное, но результат ей не понравился. "Что теперь делать? Это провал", – расстроилась девушка.
Оксана рассказала, что получился не тот оттенок, который она хотела. Вместо эффекта выгоревших на солнце волос она увидела будто закрашенную седину. Самойлова поняла, что брюнеткой быть гораздо удобнее: "Просто затонировался в один цвет и все, нет проблем".
Модель успокоили дочери, которым понравился новый образ мамы. Также Оксана получила комплименты от поклонников. В итоге жена рэпера решила, что пока исправлять ничего не будет. "Я так переживала. Ладно, похожу так", – сказала она.
Напомним, в этом году Самойлова подарила Джигану долгожданного сына. Роды прошли в Майами. Событие настолько осчастливило рэпера, что он отмечал его с размахом: пил алкоголь в больших количествах и употреблял запрещенные вещества. Это привело артиста в рехаб.
Вернувшись в Москву, Оксана подала документы на развод, но потому все-таки решила просить супруга. Поклонники осудили модель за смену решения. Самойлова же предпочла сохранить брак ради детей.
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