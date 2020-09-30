Мне все равно: Оксана Самойлова наплевала на обвинения в воровстве чужого бизнеса

У Оксаны Самойловой возникли проблемы из-за нового бизнеса. Модель обвинили в плагиате. Она опубликовала в своем "Инстаграм" анонс выхода линейки ее собственного бренда косметики. Девушка с радостью сообщила, что с нетерпением ждала этого события. По ее словам, в создании косметики принимали участие нобелевские лауреаты. К тому же, никакие вредные вещества не используются при ее создании.
"Совсем скоро выйдет моя линия уходовой косметики Sammy Beauty", – написала довольная бизнесвумен.
Однако после этого на нее обрушилась волна негатива. Оказалось, что сайт ее косметики, да и сам товар точь-в-точь напоминает продукцию американской звезды Кайли Дженнер.
"Ребята загуглите сайт , sammybeauty.ru!!! И вы увидите фото Кайли и фото косметики от Кайли (есть скрины) . Сайт своровать успели, а фото Кайли удалить времени не хватило. Оксана, почему столько обмана от вас???? Это ни в какие рамки не укладывается!" – негодовали подписчики.
После множества негативных заявлений сайт косметики Оксаны Самойловой закрылся, а в соцсетях компании пользователям перестали отвечать.
Оксана Самойлова уже прокомментировала неприятный инцидент. По ее словам, ее бренд и правда похож на Kylie Cosmetics, а также на ряд других люксовых брендов.
"Мне все равно, потому что мне нравится этот стиль", – высказалась Самойлова.
Оксана Самойлова стала известна после романа с Джиганом. Вместе они уже около десяти лет. За это время эффектная брюнетка вышла из тени супруга и стала сама зарабатывать деньги на своем имени. Она активно ведет "Инстаграм" и имеет более 12 миллионов подписчиков. Также она продает собственный бренд одежды, является автором нескольких приложений и была владелицей агентства по подбору персонала.
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