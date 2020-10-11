"Ты что, бессмертная?": Самойлова похвасталась фингалом трехлетней дочки

Инстадива показала дочь с гематомой под глазом. Оксана Самойлова сочла зрелище интересным.

Жена рэпера Джигана продемонстрировала фанатам травмированную дочь Майю. На материнских кадрах у девочки под левым глазом синяк. Оксана Самойлова показывает внешний вид трехлетней малышки как ни в чем не бывало.

Сначала звезда поделилась фанатами фото дочери с побитым глазом. "С фингалом, настоящее детство", – подписала она снимок и добавила смайлики. Судя по всему, травма малышки повеселила знаменитость.

После этого Оксана Самойлова решила запечатлеть Майю на видео, на котором синяк был по-прежнему заметен. На камеру девочка говорит, что от пауков можно умереть. "А ты почему не боишься? Ты что, бессмертная?", – заявила ей за кадром мать. Фингал девочки не стал помехой для того, чтобы снимать ее для инстаграм-историй, которые любят смотреть россияне.

Напомним, что Оксана Самойлова родилась в Республике Коми в 1988 году. С артистом Джиганом она познакомилась в ночном клубе Москвы. В 2012 году пара поженилась. Сейчас в семье рэпера и инстадивы четверо детей: Ариела, Давид, Лея и Майя. Недавно светская львица выпустила собственный бренд уходовой косметики "Sammy Beauty". В инстаграм-канале знаменитости свыше 12 миллионов подписчиков, Оксана Самойлова интенсивно продвигает микроблог.