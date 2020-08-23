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Шоу-бизнес
Дочь Анны Михалковой перепугала народ своим видом

Дочь Анны Михалковой перепугала народ своим видом

Анна Михалкова. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
В сентябре дочь Анны Михалковой идет в первый класс. Актриса боится, что Лидия распугает всех школьников. Дело в том, что у девочки очень сложный характер, с которым далеко не каждый ребенок сможет совладать.
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Анна Михалкова признается, что со старшими сыновьями ей было намного проще. Тогда актриса переживала за мальчиков. Теперь же она волнуется, чтобы школа уцелела после появления ее дочери.

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Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

Подписчики артистки пишут, что хитрая улыбка Лидии не предвещает ничего хорошего учителям и наивным школьникам. Даже звезды шоу-бизнеса подключились к обсуждению нестандартной внешности наследницы.

Большинство пользователей "Инстаграм" отметили томный взгляд девочки и прозвали ее "чертиком". Остается только гадать, действительно ли Лидия способна развалить учебное заведение.

"Правильно, пусть школа боится. Только скажите, в какую именно вы идете – людям надо успеть убежать", – пошутил Максим Виторган.

Сама же Анна Михалкова с юмором относится к подобными заявлениям в Интернете. Актриса самостоятельно подогревает интерес аудитории и публикует совместные фотографии с Лидией.

Напомним, что артистка уже несколько лет замужем за предпринимателем Альбертом Баковым. Супруги воспитывают троих замечательных детей – Андрея, Сергея и проказницу Лидию.

Анна Михалкова старается не афишировать семейные проблемы и делится со своими поклонниками только радостными моментами из жизни. Актриса уверена, что публика не должна знать всех подробностей "кухни".

Автор: 23 августа 2020, 19:27 Источник: Инстаграм Анны Михалковой ✓ Надежный источник
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