Дочь Анны Михалковой перепугала народ своим видом

Анна Михалкова признается, что со старшими сыновьями ей было намного проще. Тогда актриса переживала за мальчиков. Теперь же она волнуется, чтобы школа уцелела после появления ее дочери.
Подписчики артистки пишут, что хитрая улыбка Лидии не предвещает ничего хорошего учителям и наивным школьникам. Даже звезды шоу-бизнеса подключились к обсуждению нестандартной внешности наследницы.
Большинство пользователей "Инстаграм" отметили томный взгляд девочки и прозвали ее "чертиком". Остается только гадать, действительно ли Лидия способна развалить учебное заведение.
"Правильно, пусть школа боится. Только скажите, в какую именно вы идете – людям надо успеть убежать", – пошутил Максим Виторган.
Сама же Анна Михалкова с юмором относится к подобными заявлениям в Интернете. Актриса самостоятельно подогревает интерес аудитории и публикует совместные фотографии с Лидией.
Напомним, что артистка уже несколько лет замужем за предпринимателем Альбертом Баковым. Супруги воспитывают троих замечательных детей – Андрея, Сергея и проказницу Лидию.
Анна Михалкова старается не афишировать семейные проблемы и делится со своими поклонниками только радостными моментами из жизни. Актриса уверена, что публика не должна знать всех подробностей "кухни".
Популярные темы форума
Как вы относитесь к танцам на шесте?
в какой стране СНГ вы хотели бы жить?
Не люблю жену
Кто отравил Навального?
Кого вы считаете сексуальным?
эффектная внешность
Лондонский автобус
Можно или нужно? Вот в чем вопрос!
Дочь выросла потаскухой
Смотрели пусть говорят ",отчим изнасиловал своих приёмных девочек