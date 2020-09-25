Михалкова пожаловалась на дочь: Возвращает домой не только то, что унесла

Анна Михалкова в личном блоге поделилась приключениями дочери-первоклашки. Как оказалось, семилетняя Лида не перестает ее шокировать.

В этом году наследница актрисы пошла в школу. По словам артистки, она вместе с ребенком и сама села за парту в пятый раз. Анна Михалкова неоднократно признавалась, что отучилась в школе не только за себя, но и за сестру Надю, а еще за сыновей Андрея и Сергея. Звезда внимательно следит за успехами детей и все контролирует.

Анна Михалкова рассказала, когда в первый класс пошли мальчишки, они постоянно что-то теряли. По ее словам, за 11 лет в недрах учебного заведения были оставлены тонны школьной формы, сменки, портфелей и галстуков, и это если не считать пропавших тетрадей, дневников и канцтоваров.

С дочкой же все наоборот. Девочка ответственно следит за своими вещами и не упускает случая прихватить что-нибудь чужое. "Лида возвращает домой не только то, что унесла, но и многое разнообразное "другое", – смеется Анна Михалкова.

Пару недель назад дочери актрисы исполнилось семь лет. В честь дня рождения звезда написала трогательный пост, в котором в очередной раз призналась малышке в любви. Она отметила, что девочка – это какой-то новый мир, и в ней есть все задатки настоящей женщины. Анна Михалкова называет Лиду "дикой кошкой".