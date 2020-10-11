Разин нанес ответный удар возлюбленному Кудрявцевой

Обсуждения конфликта, произошедшего между Андреем Разиным и Лерой Кудрявцевой, все не утихают. После того, как телеведущая канала НТВ подала в суд на бывшего продюсера легендарной группы "Ласковый май", их отношения вышли на новый уровень.

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