Разин нанес ответный удар возлюбленному Кудрявцевой

Теперь Андрей Разин не только в многочисленных интервью обсуждает Леру Кудрявцеву, но и пишет гневные посты в личном блоге в "Инстаграм". На этот раз музыкальный деятель обратился к новоиспеченному мужу телеведущей.
Разин уверен, что его оппонентка – страшная женщина, манипулирующая мужчинами. Если верить словам певца, то Кудрявцева всячески изводила своего первого супруга и требовала от него слишком многого.
Более того, Андрей Разин обвинил звезду НТВ в том, что она обманула барабанщика группы "Ласковый май" Сергея Ланюка в вопросе отцовства ее старшего сына Жана.
Видимо, музыкальный продюсер знает о личной жизни Кудрявцевой намного больше, чем она могла себе представить.
"Переживаю за супруга Леры Кудрявцевой Игоря Макарова, который попал в руки этой монстрше и, по всей видимости, его семья и он сам попадут в ад. Желаю, чтобы ты одумался и бежал как можно дальше", – написал певец.
Говоря о прошлом телеведущей, Разин часто использовал выражение "девочка по вызову". Такими непринужденными фразами он и довел артистку.
Несмотря на судебное решение в пользу Леры, музыкант продолжает гнуть свою линию и морально уничтожает звезду.
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