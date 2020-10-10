"История, леденящая кровь": как Галкин внедрился в семью Пугачевой и Киркорова

Знаковое событие в жизни отечественных звезд случилось в рамках фестиваля "Славянский базар". В гостиничном фойе Пугачева и Киркоров столкнулись с молодым юмористом Галкиным. Максим произвел хорошее впечатление на Аллу Борисовну. Ее симпатия оказалась взаимной.
Спустя время вокалистка и комик вновь встретились, правда, уже без Киркорова. Знаменитости были приглашены на юбилей общего друга. В тот вечер Максим пригласил Аллу Борисовну на танец.
"Появилось ужасное сексуальное влечение", – рассказывала позднее в интервью Пугачева.
Комик попросил у вокалистки номер телефона. Алла Борисовна не отказала. Галкин стал периодически звонить Пугачевой. Так начался роман молодого артиста и Примадонны.
В соцсетях личный фотограф Аллы Пугачевой, Роман Родин, показал редкое фото того времени. В кадре молодые Киркоров и Галкин играют в боулинг в Сочи.
"Внедрение молодого Галкина в семью Киркорова-Пугачевой. История, леденящая кровь", – подписал снимок Родин.
Отметим, что Филипп Киркоров очень пожалел, что познакомил жену с Максимом Галкиным. Артист часто говорит об этом, теперь, правда, в шутку.
Пугачева и Галкин зарегистрировали отношения в 2011 году. Через три года у знаменитостей появились дети – двойняшки Лиза и Гарри. Детей паре родила суррогатная мать. В этом, 2020 году, наследники четы отправились в первый класс.
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