"Это выгодно": названа причина нападения Тарзана на любовницу

Недавние события, которые развернулись между Сергеем Глушко (он же Тарзан) и актрисой Анастасией Шульженко возымели отягощающие последствия и общественный резонанс. Психолог Руслан Баринов рассказал изданию "Дни.ру", что агрессия стриптизера – это накопительная реакция и возможность поднять собственный рейтинг.



По словам специалиста, если отследить историю, то Сергей никогда за все 20 лет совместной супружеской жизни с популярной певицей Наташей Королевой не замечался ни в каких изменах, ни, тем более, в агрессивном поведении. По крайней мере, Наташа никогда не жаловалась и не поднимала вопрос о неадекватности мужа, во всяком случае, публично.



"Однако, если провести наблюдение публичных выступлений Тарзана с точки зрения психологии, можно заметить, что имея высокую половую конституцию и эпатажное поведение, у мужчины все же присутствуют зачатки агрессии", – заявил Руслан Баринов. По мнению специалист, так как в супружеской жизни с Наташей Сергей был примерным, любящим мужем и семьянином, агрессия и желание получить дозу адреналина за счет ходки "на сторону" сдерживались, а с годами накапливались.

Плюс постоянные письма, звонки, даже приходы фанаток домой, к знаменитому стриптизеру страны, только искушали и "дразнили" либидо Сергея. Психолог уверен, что мужчина до конца был верен супруге. Однако случилось необратимое – измена с актрисой Анастасией Шульженко, в то время, пока супруга Наташа была на отдыхе, вдалеке от мужа. И все, что сдерживалось и копилось у Сергея ранее, вырвалось наружу.

"Анастасия не смогла оставить эту ситуацию в стороне и решила придать огласке тот факт, что мужчина очень агрессивно и жестоко ее побил при очередной ссоре", – отметил Руслан Баринов.

По словам актрисы, Сергей сильно толкнул девушку, вследствие чего она получила удар от падения с последующей травмой головы. Ведется следствие. Сергею предъявляется обвинение.

Правда, по словам эксперта, не все так однозначно в этой истории. Во многих интервью с Анастасией совершенно очевидно проскальзывал тот факт, что чаще она сама была зачинщицей конфликтов и первая набрасывалась на Тарзана с кулаками, тем самым провоцируя в мужчине "внутреннего зверя", и в последней из ссор это повлекло свои последствия.

"В данной ситуации нет правых. Анастасии не хватило мудрости, чтобы не раздувать конфликт, а Тарзану не хватило самообладания, чтобы не применять физическую силу и агрессию", – уверен психолог.

Специалист считает, что как бы не была печальна эта история, она возымела общественную огласку, тем самым подняв популярность обоим сторонам конфликта. По правде говоря, это выгодно, как и молодой актрисе Анастасии Шульженко в становлении своей карьеры, так и Тарзану вместе с Наташей Королевой, которые "слегка" подугасли в рейтинге шоу-бизнеса.

Борьба закончиться еще не скоро, каждая из сторон хочет выйти победителем. Маховик запущен, лодка будет продолжать раскачиваться, выявляя всё новые и новые факты и подробности данного дела.

"И кто из этой истории выйдет сухим из воды – время покажет", – подытожил Руслан Баринов.