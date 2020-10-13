Винокур неожиданно отреагировал на сообщение Королевой о смерти

В откровенном интервью Наташа Королева рассказала о том, как ей удалось прорваться в Украину, чтобы похоронить любимую бабушку. Артистка убеждена, что это волшебство.

Вышла вторая часть исповеди Наташи Королевой и Сергея Глушко на фоне скандала, касающегося измены стриптизера певице. На сей раз были затронуты и другие темы. Например, зашла речь о то, как артистке удалось посетить Украину. Дело в том, что в 2014 году Наташе Королевой был запрещен въезд в страну сроком на пять лет по распоряжению СБУ.

О смерти родственницы Наташа Королева сообщила в социальной сети "Инстаграм" три года назад. Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена с родным человеком, и сообщила, что та умерла в Киеве, а она даже не может приехать похоронить ее.

Певица рассказала, что буквально через десять минут после того, как она сделала публикацию, раздался телефонный звонок. С ней связался директор известного юмориста Владимира Винокура и спросил, готова ли она прямо сейчас отправиться в Украину. Артистка призналась, что это было совершенно неожиданно, она ни у кого не просила помощи.

Свой последний приют родственница Наташи Королевой обрела на Берковецком кладбище. Вместе с артисткой похоронить женщину прибыла мать популярной певицы Людмила Порывай и другие родственники. Могила и гроб утопали в цветах. Сама Наташа держала в руке огромный букет красных роз.

Фото опубликовано Наташа Королева (@natellanatella) Янв 17 2017 в 9:48 PST

"Лежит моя бабушка, которая была простой женщиной, домохозяйкой. Я стою и говорю: "Бабуля, я не знаю, с кем ты там договорилась. Ты простая женщина, которая вкладывала в меня любовь, искренность, веру в людей. Дала мне искорку этого позитива. Учила меня только доброму Ты простая женщина, а тебя хоронят как английскую королеву. Ты посмотри. Даже в этой невозможной ситуации я здесь. Ты хотела, чтобы я тебя похоронила", – рассказала прерывающимся голосом, не в состоянии сдерживать слезы Наташа Королева.

Справившаяся с эмоциями артистка констатировала: "Это волшебство. Не надо пытаться придумывать никаких историй. Это сама жизнь. Есть вещи, в которые трудно поверить, но они существуют. Мой пример – это пример человека, который ничего не просит, но ему все дано".

Сообщалось, что похоронили женщину рядом с ее мужем Иваном Быстриком. На одном из венков на украинском языке была надпись: "Любимой бабушке от Наталочки и ее семьи". Простившись с бабушкой, певица подошла к могиле отца, Владимира Порывая, умершего в 1993 году, и обняла памятник.

Всю жизнь родственница певицы прожила в селе неподалеку от Киева. Именитая внучка часто приезжала к ней в гости. Незадолго до смерти бабушка Королевой буквально прославилась на все село, когда дала внучке мудрый совет. "Деточка, бойся красивых мужчин – они гулящие!" – предупредила артистку бабушка. Сейчас ее слова звучат очень актуально.

