Седокова воткнула иголку в домогающегося ее мужчину

Анна Седокова презентовала автобиографическую книгу "Я сильная. Я справлюсь". В ней бывшая участница группы "ВИА Гра" рассказала о тяжелым моментах жизни.

Несколько месяцев назад Седокова признавалась, что в детстве подвергалась домогательствам со стороны любовника матери. Взрослый мужчина приходил к ней по ночам и просовывал руку под одеяло. Этот момент в красках описала Анна в книге.

Знаменитость помнит, как плохо засыпала. Она боялась, что мужчина зайдет к ней в комнату вновь и будет дотрагиваться до нее. Седокова не знала, как реагировать на это, поскольку знала: этот человек очень дорог маме. Даже когда мужчина избил девочку ремнем, она не сказала родительнице.

Но однажды Анна не выдержала. Зашивая мягкую игрушку, она решила отомстить. Девочка воткнула иголку в стул, на котором всегда сидел любовник мамы, острием вверх. Через некоторое время мужчина закричал от боли, а мама отругала дочь.

Со временем он перестал приходить, отметила певица. Ее мама поняла, что мужчина причиняет боль дочери. Однако Анна так и не стала близка с родительницей. Седокова пришла к выводу: когда в ее жизни появляется мать, то происходят "разрушительные вещи".

Напомним, недавно певица вышла замуж в третий раз. Она зарегистрировала брак с баскетболистом Янисом Тиммой. На днях же артистка призналась, что со свадьбой поторопилась намеренно. В новом статусе они могут спокойно путешествовать вместе.