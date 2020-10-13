Седокова воткнула иголку в домогающегося ее мужчину

Несколько месяцев назад Седокова признавалась, что в детстве подвергалась домогательствам со стороны любовника матери. Взрослый мужчина приходил к ней по ночам и просовывал руку под одеяло. Этот момент в красках описала Анна в книге.
Знаменитость помнит, как плохо засыпала. Она боялась, что мужчина зайдет к ней в комнату вновь и будет дотрагиваться до нее. Седокова не знала, как реагировать на это, поскольку знала: этот человек очень дорог маме. Даже когда мужчина избил девочку ремнем, она не сказала родительнице.
Но однажды Анна не выдержала. Зашивая мягкую игрушку, она решила отомстить. Девочка воткнула иголку в стул, на котором всегда сидел любовник мамы, острием вверх. Через некоторое время мужчина закричал от боли, а мама отругала дочь.
Со временем он перестал приходить, отметила певица. Ее мама поняла, что мужчина причиняет боль дочери. Однако Анна так и не стала близка с родительницей. Седокова пришла к выводу: когда в ее жизни появляется мать, то происходят "разрушительные вещи".
Напомним, недавно певица вышла замуж в третий раз. Она зарегистрировала брак с баскетболистом Янисом Тиммой. На днях же артистка призналась, что со свадьбой поторопилась намеренно. В новом статусе они могут спокойно путешествовать вместе.
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