Седокова раскрыла истинную причину свадьбы с избранником

Экс-солистка "ВИА Гры" сообщила, что они намеренно поспешили с бракосочетанием, чтобы иметь возможность спокойно путешествовать друг с другом. "Можете смело говорить, что мы поженились из-за документов", – объяснила звезда.
Анна Седокова утверждает, что по-настоящему счастлива в третьем по счету браке и ее дети – дочь Алина и сын Гектор – очень сдружились с Янисом Тиммой. Артистка даже готова отказаться от своей фамилии.
Что касается мужа Анны Седоковой, то он пока сосредоточен на работе: как раз сейчас у спортсмена начался новый сезон. Но после окончания всех матчей Янис Тимма обещает организовать артистке ту свадьбу, о которой она мечтала – пышную и с гостями.
Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма поженились 6 сентября в Барвихе. Пара не стала приглашать на торжество гостей: присутствовали только дети исполнительницы. Влюбленные не сообщили о предстоящем торжестве даже своим родителям. Однако белое платье и фату певица все-таки надела, а жених облачился в классический черный костюм.
Как писали "Дни.ру", предложение руки и сердца Анна Седокова получила два месяца назад. Исполнительница и баскетболист обручились во время отдыха в Майами. Спортсмен преподнес невесте кольцо и букет роз. Певица сказала возлюбленному "да".
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Перебор
Не хочу жить...
Польша ненавид.Россию ,что она ей сделала?
Нравится парень азербайджанец
Мужчины
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Без мужика уже два года
Какой тип фигуры нравится мужчинам?
Петросян показал сына !!