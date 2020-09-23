Седокова раскрыла истинную причину свадьбы с избранником

Анна Седокова сделала важное заявление. Певица призналась, что вышла замуж за баскетболиста по довольно тривиальным соображениям.

Экс-солистка "ВИА Гры" сообщила, что они намеренно поспешили с бракосочетанием, чтобы иметь возможность спокойно путешествовать друг с другом. "Можете смело говорить, что мы поженились из-за документов", – объяснила звезда.

Анна Седокова утверждает, что по-настоящему счастлива в третьем по счету браке и ее дети – дочь Алина и сын Гектор – очень сдружились с Янисом Тиммой. Артистка даже готова отказаться от своей фамилии.

Что касается мужа Анны Седоковой, то он пока сосредоточен на работе: как раз сейчас у спортсмена начался новый сезон. Но после окончания всех матчей Янис Тимма обещает организовать артистке ту свадьбу, о которой она мечтала – пышную и с гостями.

Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма поженились 6 сентября в Барвихе. Пара не стала приглашать на торжество гостей: присутствовали только дети исполнительницы. Влюбленные не сообщили о предстоящем торжестве даже своим родителям. Однако белое платье и фату певица все-таки надела, а жених облачился в классический черный костюм.

Как писали "Дни.ру", предложение руки и сердца Анна Седокова получила два месяца назад. Исполнительница и баскетболист обручились во время отдыха в Майами. Спортсмен преподнес невесте кольцо и букет роз. Певица сказала возлюбленному "да".

