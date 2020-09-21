"Теперь ненавижу": Седокову затравили после новости о свадьбе

На прошлой неделе Анна Седокова заявила, что вышла замуж в третий раз. Супругом артистки стал спортсмен Янис Тимма. Пара тайно узаконила отношения, не сказав о свадьбе даже родителям.

Естественно, новость о замужестве певицы произвел эффект разорвавшейся бомбы. И если одни поклонники порадовались за счастье кумира, другие же, наоборот, набросились на девушку.

Как призналась Анна Седокова, под ее фотографиями в свадебном платье появились гневные комментарии от женщин за 40. Они пишут, что раньше обожали артистку, но теперь ненавидят. Причем, как отметила звезда, хейтеры не отписываются, а продолжают выплескивать недовольство в комментарии.

Знаменитость даже сделала "психологический портрет" подписчиц, которые оставляют гневные послания. По словам Анны Седоковой, это преимущественно женщины с неудачной личной жизнью и блондинки. Певица на них не обижается, так как понимает: все, что пишут эти девушки, не имеет к ней никакого отношения. "Я отражение их комплексов", – считает артистка.

При этом бывшая солистка "ВИА Гра" отметила: даже мама не верила, что после первого развода певица с ребенком сможет снова выйти замуж. По словам Анны Седоковой, она раз за разом доказывает родительнице, что та была неправа. Она призвала женщин не ставить на себе крест, потому что расставание с супругом – это не конец, а новое начало.

Напомним, Анна Седокова до брака с Янисом Тиммой уже дважды была замужем. Первым избранником был адвокат Валентин Белькевич, в этом союзе появилась дочь Алина. Отцом Моники стал предприниматель Максим Чернявский. С папой сына Гектора артистка под венец не пошла и рассталась с ним еще до родов.