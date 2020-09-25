"Гадость": голозадая Седокова показала страсть с молодым мужем

Анна Седокова выставила напоказ самое сокровенное. Она поделилась развратным фото с мужем – баскетболистом Янисом Тиммой.

Исполнительница спровоцировала публику. В своем инстаграм-аккаунте звезда опубликовала фото, которое вызвало негативные комментарии поклонников.

Анна Седокова снялась в полуголом виде, продемонстрировав сексуальную фигуру в нижнем белье синего цвета. Из одежды не ней был только пиджак возлюбленного. В кадре мужчина страстно держит звезду за горло и обнимает за талию.

"Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии", – высказалась певица в описании к снимку. Фолловеров шокировала такая откровенность. "И что это за фото? Гадость", "Личное должно быть личным", "А давайте голышом, а что?!", – высказались подписчики знаменитости.

Напомним, Анна Седокова вышла замуж в начале сентября, но объявила о радостном событии только через неделю после торжества. Свадьбу пара сыграла в Подмосковье, отказавшись от шумной вечеринки с большим количеством гостей. Они не сообщили о бракосочетании даже родителям. На торжестве помимо молодоженов присутствовали только дети артистки и фотограф.

Как писали "Дни.ру", Анна Седокова уже дважды пыталась построить крепкий брак. Ранее звезда имела неудачный опыт семейной жизни с футболистом Валентином Белькевичем, а также с бизнесменом Максимом Чернявским.