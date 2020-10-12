"Это беда": сын Королевой замкнулся в себе после предательства Тарзана

У артистов есть общий ребенок, сын Архип, которому не так давно исполнилось 18 лет. Парень занимается музыкой, а также изучает японский в институте. Родители восхищаются увлечениями сына и считают его довольно зрелым человеком.
Сергей Глушко отметил, что реакция наследника на новость о его измене вполне понятна. По словам стриптизера, мальчик ведет себя с ним довольно отстраненно. Архип не задает вопросов, и артист считает, что придет время, когда он поговорит с сыном об этой ситуации. "Это беда", – констатировал мужчина.
Как отметил танцовщик, в целом ему примерно понятно, что чувствует юноша, ведь в свое время он был на его месте. Оказалось, отец Сергея Глушко хотел уйти из семьи к любовнице, но мать не отпустила. Стриптизер заявил, что в тот момент хотелось просто спрятаться, ведь он понимал, что произошла какая-то беда.
Наташа Королева в беседе с Ксенией Собчак отметила, что сын очень мудро отреагировал на новости об измене отца. Как оказалось, Архип, изучающий японский язык, сказал матери, что иероглиф слова "кризис" состоит из двух частей: один переводится, как "разрушение", а второй – "шанс".
Певица отметила, что ей эта ситуация с изменой Тарзана не кажется тупиковой. Звезда уверена, что они с мужем смогут преодолеть сложности, и тогда у них появился возможность начать новую жизнь.
Как сообщает РИА ФАН, около месяца назад стало известно, что дом Наташи Королевой обворовали. Как оказалось, это случилось во время того, как в гости к Тарзану приходили две девушки. Позднее выяснилось, что с одной из них у Сергея Глушко была интимная связь.
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