Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова
Трясущаяся Елена Ваенга опозорилась на Первом канале
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
партнеры
Понедельник
12 октября
Лента новостей
16:57
Родившую Ковальчук сняли со слезами на глазах
16:56
"Это конец всему": легендарная фигуристка лежала на льду с проломленным черепом
16:31
Российский генерал рассказал, что мешает Зеленскому закончить войну в Донбассе
16:25
Отец Ивана Урганта еле сводит концы с концами из-за страшной заразы
16:20
Гном Гномыч поймет: Навка силой посадила на шпагат рыдающую дочь
16:15
Погода сломалась: в Подмосковье из-за аномального тепла расцвела сирень
16:14
"Почему все играют, а Богомолов нет?": зрители обсуждают трейлер сериала Бондарчука "Псих"
15:56
Почему России может быть выгодна победа Байдена
15:46
В Минтруде рассказали о рекордном уровне безработицы в России
15:34
Когда закончится вторая волна коронавируса: данные Роспотребнадзора
15:29
"Это беда": сын Королевой замкнулся в себе после предательства Тарзана
15:05
Федосеева-Шукшина нанесла удар Алибасову после воссоединения
15:00
"Моя ласковая кошечка": Пригожин "наставил" Валерии рога
14:58
Песков ответил на вопрос о жёстком карантине: Система выстроена
14:38
Лысая и беременная: странный вид Подольской ужаснул россиян
14:33
В Финском заливе нашли труп россиянина
14:33
Кремль предостерегли от интеграции с Лукашенко: Он токсичен, лучше подождать пару лет
14:26
Гей-маньяк терроризирует звезду "Глухаря"
14:24
Стало известно о смерти Преснякова после расставания с женой
14:23
Бузова разочарована последним местом на "Ледниковом периоде": Засудили – это факт
14:14
В Иркутской области из колонии сбежали заключенные
13:56
Главное управление СК РФ займется делом насмерть сбившего велосипедиста краснодарского судьи
13:43
"Двух слов связать не может": Авербух сорвался после требования убрать Исинбаеву из "Ледникового периода"
13:43
Пульмонолог сообщил о сроках пандемии коронавируса
13:40
"День X": звезда сериала "Корни" вот-вот станет мамой
13:30
Кризис не помеха: Билан о скупке элитной недвижимости в разных городах
13:30
В Сочи мужчина сорвался с обрыва на квадроцикле и погиб
13:25
Появление пророссийских сил в Белоруссии сочли невозможным: Лукашенко их быстро уничтожит
13:22
Трясущаяся Бабкина дерзко ответила известной певице
13:00
"Все было плохо": любовница-врач вернула к жизни актера Жигалова
13:00
Американцы разочаровались в избирательной системе США
12:49
В Пушкино преподавательница английского языка зверски убила своего сына
12:35
Маленькой дочке Божены Рынской диагностировали тяжелое заболевание
12:09
Чем занимается Ефремов за решеткой
12:06
Эксперт: У США есть кандидат на пост президента Белоруссии
12:01
"Все продаст": экранный отец о романе Карпович с Прилучным
11:58
"Или я, или она": Брежнева поставила ультиматум Меладзе
11:53
Во Владивостоке найден мертвым командир боевого корабля
11:42
В России выявлено более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом второй день подряд
11:23
Перевернут с ног на голову: Стивен Кинг высказался о российском сериале "Эпидемия"
11:10
Как выборы в США влияют на рубль
10:58
Куда уйдет Лукашенко после отставки с поста президента: политолог дал прогноз
10:54
Умерла звезда фильма о Джеймсе Бонде
10:29
Бесстыдство не знает границ: Кравец возмущена назначенной Поргиной пенсией в 150 тысяч
10:20
Новая льгота для малоимущих может появиться в России
09:44
Родителям находящихся на дистанционном обучении школьников предложили выплачивать пособие
09:28
Наташа Королева в ярости из-за нового предательства
09:18
Какие товары могут подорожать из-за коронавируса
09:10
"Мордой в унитаз": вдова Этуша плюнула в бездарную певицу Славу и ее дочку
08:45
"Очень жаль": звезда "Дома-2" о состоянии неизлечимо больной Марины Хлебниковой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Краше мамы: победившая на "Голосе" дочь Алсу потрясла народ женственностью
"Было бы желание": Лукашенко удивил экспертов неожиданной поездкой в СИЗО
Белорусская оппозиция отреагировала на слова Лукашенко о плачущей на его шее Тихановской
Белорусы высмеяли посетившего СИЗО Лукашенко: Просил советы, как выжить в тюрьме
"Мордой в унитаз": вдова Этуша плюнула в бездарную певицу Славу и ее дочку
Кремль призвали не бояться "цветной революции" в Белоруссии: без Лукашенко будет лучше
Шоу-бизнес

"Это беда": сын Королевой замкнулся в себе после предательства Тарзана

Наташа Королева и Сергей Глушко. Фото: legion-media.ru
История с изменой Сергея Глушко (Тарзана) Наташе Королевой шумит в информационном пространстве уже больше месяца. В беседе с Ксенией Собчак пара описала свою версию событий.
прочитано 1149 раз

У артистов есть общий ребенок, сын Архип, которому не так давно исполнилось 18 лет. Парень занимается музыкой, а также изучает японский в институте. Родители восхищаются увлечениями сына и считают его довольно зрелым человеком.

ПО ТЕМЕ

Наташа Королева в ярости из-за нового предательства

"Сдает здоровье": Королева и Тарзан раздавлены предательством Малахова

Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Сергей Глушко отметил, что реакция наследника на новость о его измене вполне понятна. По словам стриптизера, мальчик ведет себя с ним довольно отстраненно. Архип не задает вопросов, и артист считает, что придет время, когда он поговорит с сыном об этой ситуации. "Это беда", – констатировал мужчина.

Как отметил танцовщик, в целом ему примерно понятно, что чувствует юноша, ведь в свое время он был на его месте. Оказалось, отец Сергея Глушко хотел уйти из семьи к любовнице, но мать не отпустила. Стриптизер заявил, что в тот момент хотелось просто спрятаться, ведь он понимал, что произошла какая-то беда.

Наташа Королева в беседе с Ксенией Собчак отметила, что сын очень мудро отреагировал на новости об измене отца. Как оказалось, Архип, изучающий японский язык, сказал матери, что иероглиф слова "кризис" состоит из двух частей: один переводится, как "разрушение", а второй – "шанс".

Певица отметила, что ей эта ситуация с изменой Тарзана не кажется тупиковой. Звезда уверена, что они с мужем смогут преодолеть сложности, и тогда у них появился возможность начать новую жизнь.

Как сообщает РИА ФАН, около месяца назад стало известно, что дом Наташи Королевой обворовали. Как оказалось, это случилось во время того, как в гости к Тарзану приходили две девушки. Позднее выяснилось, что с одной из них у Сергея Глушко была интимная связь.

Автор: 12 октября 2020, 15:29 Источник: Осторожно, Собчак! ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Бред какой то, живу в Америке, и большенство тут за Трампа а не маразматика Джо
гость
Ответить
Раньше они , наверное, обьясняли сыну, что вся грязь это бизнес, пиар. А сейчас оправданий нет. Позорники, сломали психику сыну.
1

Популярные темы форума

Политика

Почему России может быть выгодна победа Байдена
Кремль предостерегли от интеграции с Лукашенко: Он токсичен, лучше подождать пару лет
Появление пророссийских сил в Белоруссии сочли невозможным: Лукашенко их быстро уничтожит
Американцы разочаровались в избирательной системе США

Шоу-бизнес

Родившую Ковальчук сняли со слезами на глазах
"Это конец всему": легендарная фигуристка лежала на льду с проломленным черепом
Отец Ивана Урганта еле сводит концы с концами из-за страшной заразы
Гном Гномыч поймет: Навка силой посадила на шпагат рыдающую дочь

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

"Мордой в унитаз": вдова Этуша плюнула в бездарную певицу Славу и ее дочку

Возмущению нет предела
Шоу-бизнес

Бесстыдство не знает границ: Кравец возмущена назначенной Поргиной пенсией в 150 тысяч

Это не лезет ни в какие ворота
Шоу-бизнес

Гном Гномыч поймет: Навка силой посадила на шпагат рыдающую дочь

Малышка кричит, что ей больно
Политика

Эксперт: У США есть кандидат на пост президента Белоруссии

Что происходит в белорусской элите

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 12 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 8 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о госпитализации Евгении Медведевой
"Жила в волчьей стае": жена тренера "Зенита" рассказала о драках в доме и слежке по камерам
Алина Загитова опозорилась в эфире Первого канала
Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+