Наташа Королева в ярости из-за нового предательства

Вот уже месяц имя Наташи Королевой и ее мужа Сергея Глушко в топе новостей. Измену стриптизера не мусолил разве что ленивый. Когда артист признался, что неверен супруге, эту новость немедленно подхватили самые скандальные шоу на федеральных каналах. Впоследствии в разговоре с Ксенией Собчак Наташа Королева призналась, что именно это стало самым болезненным для нее в этой ситуации.
При этом она подчеркнула, что якобы узнала о том, что собираются снимать серию шоу о ней и ее муже от Андрея Малахова. Тот будто бы уверил ее, что не намерен лезть в эту грязь, потому что дорожит ею и уважает. Благодарная Наташа Королева даже публично поблагодарила его. "Дружище мой Андрюша Малахов! Спасибо тебе что не предал, спасибо за твою поддержку и понимание, спасибо всей твоей команде что человеческие ценности в приоритете!!! Я это очень ценю! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к известному ведущему артистка.
Но не тут-то было. Буквально на следующий день Андрей Малахов выдал материал о том, как прошла первая встреча Сергея Глушко и его потенциальной любовницы, модели и актрисы Анастасии Шульженко.
Можно представить, каким ударом, каким предательством стали для Наташи Королевой эти действия Андрея Малахова. "Наташа в ярости, она на этого Андрея молилась последние дни, говорила, какой он потрясающий друг, а сейчас… Даже не знаю, деньги не пахнут, что сказать… Она даже заявила, что хочет подать на него в суд", – сообщил человек из окружения популярной певицы.
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