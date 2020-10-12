Удар за ударом: Кудрявцева сообщила о смерти близкого человека

Пост артистка сопроводила коротким посланием, отметив, что люди – звери. Поклонники были озадачены подобным и тут же стали уточнять в комментариях, что же случилось.
Впрочем, сейчас у Леры Кудрявцевой не лучший период в жизни. Ее изматывают суды с представителями прессы, нападки Андрея Разина, а также болезнь матери. Не так давно родительница телеведущей перенесла инсульт. Женщина отправилась в Крым на отдых, но угодила в больницу – у нее парализовало половину тела.
Накануне телеведущая опубликовала в личном блоге снимок горного пейзажа и сообщила, что у нее погиб близкий друг. Армен Князян приехал из Испании в Нагорный Карабах, где около месяца продолжался военный конфликт. "И вот его нет", – заявила Лера Кудрявцева.
В комментариях ожидаемо завязался спор на тему того, кому из стран принадлежит спорная территория. Однако многие выразили свои соболезнования артистке.
"Это точно Леночка, мир сходит с ума(((Столько жесткости и боли, не понимания и зла! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вечная память 🙏", "Соболезнуем( пусть Бог оберегает наших парней!", "Очень тяжело. Нет сил это переживать😔. Соболезнуем ... очень много смертей", – написали в комментариях.
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