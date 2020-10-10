"Вы звери!": Кудрявцева неожиданно разрыдалась

Знаменитая блондинка поделилась в инстаграм-канале самостоятельно сделанным роликом в домашней обстановке. На видео Лера Кудрявцева запечатлела себя, но произносить на камеру слова не стала. Вместо этого она добавила к посту текст. "Люди ! Вы – звери!", – написала звезда.
Телеведущая сопроводила ролик песней "В мире людей" популярного поп-исполнителя NILETTO. Судя по всему, так она решила указать на недостойность поведения людей и их плохое отношение друг к другу,
Звезда снимала свое лицо на переднюю камеру. В процессе съемки она легла на подушку и прослезилась. Завершился ролик отсутствием изображения – Лера Кудрявцева либо выключила свет, либо закрыла камеру, создав эффект темноты.
Фанаты не ожидали увидеть в инстаграм-ленте Кудрявцеву в слезах. Они начали беспокоиться за кумира и оставили к посту комментарии. "Лера кто вас обидел? Такая красотка! Не грустите", "Что случилось,любимая наша?", "Лера, мы за Вас очень переживаем!", – выразились поклонники. Некоторые подписчики звезды решили между собой обсудить, что им хотела сообщить теледива. Хейтеры знаменитой блондинки сочли видео слишком странным и посмеялись над ним.
Напомним, что мать телеведущей восстанавливается после инсульта. Лера Кудрявцева всеми силами старается помочь ей.
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