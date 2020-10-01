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Шоу-бизнес
У Рудковской и Плющенко родился второй ребенок

У Рудковской и Плющенко родился второй ребенок

Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко поделились радостным известием. В соцсетях появились данные о том, что в звездной семье пополнение.
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Знаменитый продюсер Яна Рудковская поделилась радостным известием. Звезда объявила, что у нее и ее мужа Евгения Плющенко родился второй ребенок.

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 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

Позже аналогичную информацию сообщил и сам фигурист в своем "Инстаграме". Стоит отметить, что семья не стала скрывать пол и имя малыша. Влюбленные поведали, что у них появился второй сын и зовут его Арсений.

Сначала пользователи Сети стали выражать недоумение, поскольку Яна Рудковская, судя по фото, не была беременной. Стоит отметить, что тут нет никакой интриги, ведь известно, что звезды воспользовались услугами суррогатной матери. Это позволило избежать рисков для здоровья Рудковской и самого новорожденного.

Подписчики знаменитостей принялись поздравлять кумиров с таким значимым событием. "Дети – это большое счастье и ангелочки", "Здоровья малышу, а родителям крепких нервов", "Вот это новость", "Искренне поздравляю, сладких вам ночек, здоровья и терпения", "Поздравляю! Пусть будет крепким и счастливым Ребенком! Яночка, поздравляю от всей души. А я в душе думала, что у Вас будет доченька", "Гномыч такой счастливый", "Ура! Не слушайте никого", – не сдержали эмоций поклонники.

Автор: 1 октября 2020, 19:00 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая не по годам Рудковская оправдалась за свой возраст

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