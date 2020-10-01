Не изменял: вскрылись опровергающие данные о скандале вокруг Тарзана и Королевой

Эксперт уверен, что молодая актриса попыталась разбить крепкую семейную пару из-за зависти. Она устроила большой скандал с разоблачением мужчины, а потом вылила на их семью грязь.
При этом Тарзан сам был вынужден признаться в измене, чтобы не сделать ситуацию еще хуже. Сексолог и клинический психолог Елена Перелыгина считает, что муж не изменял Наташе Королевой.
Происходящее вокруг звездной семьи эксперт назвала результатом зависти и стремления присвоить чужое. Успешные медийные пары часто подвергаются этому, пишет "Собеседник". Шульженко завидовала Королевой, поэтому и напридумывала разговоры о состоявшемся интиме, уверена врач.
"Я детально просмотрела ее поведение, невербальные проявления в жестах <... > Могу с уверенностью сказать: ее слова о том, что она спала с Тарзаном, – абсолютный блеф", – сказала Перелыгина.
Также врач объяснила и признание Тарзана в измене. По ее словам, у него случилась алкогольная "амнезия".
Недавно Наташа Королева рассказала о непростом периоде в жизни женщин, когда мужья могут начать изменять им. По словам певицы, это происходит, когда дама приближается к 40-летию и рискует потерять свою индивидуальность.
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